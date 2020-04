Iker Jiménez lo tiene claro sobre el coronavirus: "No se ha contado toda la verdad"

El coronavirus sigue siendo el tema estrella del formato 'La estirpe de los libres' que el reconocido periodista Iker Jiménez conduce en Youtube. En las últimas semanas hemos visto como el presentador de 'Cuarto milenio' ha querido alertar a sus seguidores de posibles peligros derivados del COVID-19 en nuestro día a día y ha seguido reflexionando sobre la posibilidad de haber parado todo esto hace tiempo y es que en su día él y Carmen Porter tenían claro, y así lo afirmaron en su programa, que el peligro que se avecinaba con el contagio del coronavirus era mucho mayor de lo planteado.

Iker Jiménez

"No nos han contado la verdad"

Precisamente, de eso ha hablado en la última entrega de su formato en Youtube. "Menos algún loco, nosotros vivíamos en "Alicia en el país de las maravillas" (...) pero los chinos no", ha afirmado el periodista. Este ha querido poner sobre la mesa que los responsables del Gobierno chino tomaron medidas muy fuertes desde el primer momento... ¿por tener más información acerca de la pandemia que la que se nos ha trasladado a nosotros?. "Parece que no se ha contado toda la verdad ¿Por qué ellos sabían que había que tomar esas decisiones tan rápido? ¿Qué sabían allí para tomar las decisiones inmediatamente? ¿Qué saben ellos que no sabemos nosotros", se ha preguntado Jiménez, dejando claro que puede que en China se tengan más datos de este contagioso virus que ha acabado con la vida de miles de personas.

Crítica a los medios de comunicación

Estas palabras obviamente son muy polémicas y desatarán el interés de muchos medios de comunicación, algo que no gusta especialmente a Iker Jiménez, que ha confesado sentirse utilizado por los medios de comunicación. "No me gusta que me utilicen ni unos ni otros (...) a ninguna tendencia (...) yo no soy de nadie y no voy a decir más", ha afirmado visiblemente molesto. Este considera que el utilizarle le termina llevando a estar en el centro del huracán de un debate protagonizado por personas "que van a discutir sobre el propio titular sin ver lo que realmente he dicho del tema".

Por último, el presentador también ha querido mojarse respecto a las víctimas mortales que el virus ha dejado en China, y es que son muchos los que afirman que son imposibles las cifras dadas por el Gobierno, que estaría ocultando muertos por el COVID-19. Jiménez se ha mojado, ha dejado claro que él también comparte esa teoría y además no ha dudado en dejar en el aire la existencia de "camiones transportando cadáveres a lugares discretos" en China y en nuestro país (de Madrid): "Si no se demuestra lo contrario, hay tráilers que llevaban cuerpos de cierto hospital a Córdoba". Una afirmación de la que apenas se ha hablado en los medios de comunicación de nuestro país.