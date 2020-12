Iker Jiménez responde a las advertencias en redes: "Me dicen que apareceré en una cuneta"

Iker Jiménez podría haber levantado preocupaciones entre sus seguidores más acérrimos en las últimas semanas. Según contaba en su perfil de Twitter, el presentador de 'Cuarto milenio' podría haber estado recibiendo ciertas advertencias en relación a los temas que había tratado de forma reciente en su programa, llegando a ver necesario lanzar un mensaje de tranquilidad a sus adeptos.

A todos los que de buena voluntad me dicen que "no toque ciertos temas" que no se preocupen. Estoy para preguntarme por todo con libertad. Y para que se debata en casa.

A los que me dicen que "apareceré en una cuneta" pues sinceramente espero que no llegue la sangre al río. ???? — Iker Jiménez (@navedelmisterio) December 28, 2020

Tras la emisión de su último programa del pasado 27 de diciembre, el presentador lanzaba un comunicado en su perfil de Twitter en el que aclaraba que se había tratado de "un programa complicado": "Lo hicimos lo mejor que pudimos. Bajo la máxima de tocar todos los temas interesantes. Incluso los que parecen intocables", mencionaba Jiménez en referencia a temas tan sensibles como el caso Alcàsser o el asesinato de los marqueses de Urquijo.

La preocupación de los telespectadores de 'Cuarto Milenio' se hacía patente hasta el punto en el que Jiménez ofreció un mensaje más: "A todos los que de buena voluntad me dicen que "no toque ciertos temas" que no se preocupen. Estoy para preguntarme por todo con libertad", comenzaba Jiménez. "A los que me dicen que "apareceré en una cuneta", pues sinceramente espero que no llegue la sangre al río", zanjaba el vasco, dando a entender que podía existir la posibilidad de que hubiese personas a las que no les agradasen los temas tratados en su programa.

"Son mentiras y estupideces"

Algunos de los seguidores de Jiménez hacían referencia a su temor por la integridad física del presentador por su afán de "revelar datos desconocidos" sobre la pandemia de covid-19. Por otro lado, el médico y excolaborador de 'Cuarto Milenio' Vicente Baos atacaba duramente al programa, tildándolo de programa que mezclaba "mentiras, estupideces y alguna cosa sensata". El licenciado en Medicina llegó a acusar al programa de "promocionar medicamentos venenosos", decidiendo, por ello, cesar sus colaboraciones.