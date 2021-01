Los youtubers Ibai Llanos y Vegetta777 se burlan del programa de Emma García

Desde que a Rubén Doblas, más conocido como ElRubius, se le ocurrió confesar sus planes de mudarse a Andorra junto al resto de sus compañeros de profesión, todo el asunto saltó por los aires. No solo causó un acalorado debate que sigue en activo en las redes sociales, pues muchos medios de comunicación se hicieron eco de este asunto, entre ellos 'Cuatro al día', un programa especial de Iker Jiménez e incluso 'Viva la vida'. Sin embargo, ha sido este último el que ha sido objeto de mofa para Ibai Llanos, Vegetta777 y los seguidores ambos, cuando el espacio presentado por Emma García se inventó el nombre real de los streamers.

Como es habitual, cada vez que tratan un tema en concreto en 'Viva la vida' realizan un repaso de las últimas informaciones que han recogido, pero algunos de los datos que proporcionó el espacio el 30 de enero eran erróneos. Uno de los más destacados fue cuando Elia Gonzalo cambió el apellido de Ibai Llanos por el de Ibai Ramos. Este desliz lo ha compartido con humor el propio locutor de e-sports en su cuenta de Twitter: "Hola buenas, soy Ibai Ramos, el nuevo central del Madrid y hermano de Sergio".

Pero no fue el único desliz que cometió el programa presentado por Emma García. En la infografía que mostró el espacio emitido en Telecinco ponía que el nombre real de Vegetta777 era Roberto de Luque, cuando su verdadero nombre es Samuel de Luque. El youtuber compartió también este desliz en sus redes sociales, que al igual que Llanos, se lo tomó también con bastante humor: "Roberto de Luque también os desea buenas noches. Está contando lingotes de oro en la bañera. Os quiere mucho", comentó el streamer con ironía.

Elia Gonzalo pidió disculpas a Ibai Llanos por el lapsus que tuvo al mencionar su apellido: "Gracias por tomártelo con ese sentido del humor. Uno de mis apellidos es 'Ramos' y creo que mi subconsciente quería traerte a mi familia, pero en realidad te va a ir mejor con Sergio Ramos, mis disculpas", respondió con la misma gracia la presentadora de 'Viva la vida'. Sin embargo, los usuarios de Twitter crearon numerosos memes burlándose de los errores que tuvo el programa, utilizando los nombres "inventados" para hacer bromas de sus ídolos, que por supuesto fueron trending topic.

