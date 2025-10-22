Imanol Arias rompe su silencio sobre el caso Nummaria: "He metido la pata muchas veces"

Por Julia Almazán Romero |

Imanol Arias ha decidido pronunciarse sin rodeos sobre el proceso judicial que marcó su vida y su carrera. El intérprete, condenado a dos años y dos meses de prisión por el caso Nummaria, se ha sincerado. "Mi piel está bastante bastante curtida, incluso me avergüenzo de haberlo pasado tan mal a veces porque no merece la pena", reflexionó con franqueza en una entrevista concedida en 'El despertador' de RNE.

El actor reconoció que su proceso ha sido largo y doloroso, pero que ahora asume las consecuencias de sus actos con otra mirada. "Cuando me dicen que hay dos años que se ha hecho mal, bueno pues yo lo acepto. Y al aceptar, devuelves y compensas y lo que quieres es recuperar esa vida que te ha dado, porque los procesos son muy largos", añadió, dejando entrever el desgaste personal que ha supuesto este episodio.

Imanol Arias en su entrevista con 'El despertador' de RNE

Durante la charla, Arias también recordó los momentos más duros de este recorrido judicial: "Yo he estado diez años con todo esto, he metido la pata muchas veces porque además te alteras. (...) Tienes la autoestima muy tocada y el ego que te mantiene para trabajar muy alto y eso es una enfermedad que no merece mucho la pena". Además, el actor nombra lo que siente al haberse reabierto el caso otra vez para Ana Duato: "Incluso si ganas ya ves que te puede volver otra vez el proceso como está pasando ahora, cosa que me entristece mucho porque yo quiero mucho a esa persona y no hay razones".

Ana Duato e Imanol Arias, protagonistas de 'Cuéntame cómo pasó'

El caso Nummaria, una trama que sacudió la televisión española

El intérprete, que compartió protagonismo en ' Cuéntame cómo pasó ' con la propia Ana Duato,recientemente. "Yo estoy cumpliendo condena y cuando uno cumple condena no debe meterse con la justicia ni nada", explicó previamente en otro momento ante los medios.

El caso Nummaria se destapó como una compleja red de fraude fiscal encabezada por el asesor Fernando Peña, condenado a 80 años de prisión, aunque en libertad hasta que su condena sea firme, por crear estructuras empresariales para evadir impuestos. Entre sus clientes se encontraban figuras públicas como Imanol Arias y Ana Duato, quienes depositaron en él su plena confianza para la gestión de sus derechos de imagen.

Asimismo, la Audiencia Nacional condenó al actor por un fraude de algo más de dos millones de euros, mientras que su compañera fue absuelta. Sin embargo, la Abogacía del Estado ha recurrido recientemente la absolución de la actriz de la mítica serie de TVE y la de su marido, el productor Miguel Ángel Bernardeau, reabriendo un caso que aún no ha dicho su última palabra.