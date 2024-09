Por Joan Centelles Martínez |

'La revuelta' sigue apostando por el humor sin filtros en su nueva andadura en La 1, tal y como hacían en 'La resistencia' en Movistar+. Así lo comprobamos el martes 10 septiembre cuando Pablo Ibarburu se estrenó en la cadena pública con su sección e hizo un chiste sobre Imanol Arias, que sigue de actualidad por el juicio del caso Nummaria, que arrancó el pasado mes de junio.

, catalogando a 'La revuelta' también como tal y dándole la razón así a los más críticos con el programa. Comentó que ya no se podía explotar más el formato ' MasterChef ' con más versiones diferentes, o que Mercedes Milá ya no podía hacer más programas comentando los que había hecho en antaño, tal y como hizo en ' Milá vs. Milá '.

"Es como ir a ver a tu abuela y te enseña el álbum de fotos, pero en lugar del álbum es el archivo de Televisión Española", comentaba sobre Milá, antes de cambiar radicalmente de tema y sorprender con un dardo directo a Imanol Arias: "Por cierto, 'Cuéntame cómo pasó' es lo que le dijo el juez a Imanol Arias", haciendo un juego de palabras con la larga serie que protagonizó el actor en RTVE.

Tras la sorpresa de Broncano y los aplausos del público, Ibarburu continuó su broma expresando: "Se descubrió que la serie entera es el testimonio de Carlitos en el juicio". De esta forma, el cómico volvía a hacer alusión al caso Nummaria, que sentó a Arias en el banquillo por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, unas infracciones que asumió y por las que le pedían hasta 30 años de prisión.

Dardo compartido para Ana Duato

La cosa no se quedó ahí, pues Ibarburu terminó el chiste poniendo voz del personaje de Carlos (Ricardo Gómez) y lanzándole otro dardo a Ana Duato, también acusada por el mismo caso que Arias, que a diferencia de él, ha seguido manteniendo su inocencia. "En 1985, mi papá y mi mamá escondían el dinero debajo del colchón", lanzó el cómico finalmente, haciendo referencia a los personajes que interpretaron en la serie Arias y Duato.