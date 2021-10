Dos días después de que la audiencia de 'Secret Story: La casa de los secretos' escogiera a José Antonio Canales Rivera como el más "planta" de la edición, el programa despertó la indignación entre los espectadores cuando, en la noche del jueves 7 de octubre, el gaditano no solo tuvo la oportunidad de ganar la inmunidad, sino que la consiguió y, con ella, anuló los tres puntos que le había otorgado el público como castigo, junto a su disfraz de planta. Algo que, finalmente, ante las trampas de Canales Rivera durante el juego por la inmunidad, empujó a la organización a convertirlo en uno de los nominados, junto a Cynthia Martínez.

Los concursantes de 'Secret Story' en el juego por la inmunidad

La gala con Jorge Javier Vázquez se produjo dos días después de que Canales Rivera recibiera su disfraz como castigo por su poca actividad en el reality, que debía llevar tanto en las galas como una hora al día. No obstante, el gaditano desconocía que, con ello, también se le sumaban tres puntos de cara a las nominaciones, algo que el presentador tuvo oportunidad de comunicarle al arrancar la gala. "Ser elegido tenía consecuencias y la más grave es esta: tres puntos extra. El público lo sabía el martes", comunicó el catalán, ante un sorprendido Canales. "Lo vuelvo a repetir: el primer consejo que te dan es que seas tú. Yo soy así y no voy a cambiar", comentó el concursante, algo que ya había dejado claro en la cita con Carlos Sobera, cuarenta y ocho horas antes de conocer esa otra parte de su castigo.

Con la gala más avanzada, los concursantes se enfrentaron al juego por la inmunidad después de que Fiama Rodríguez se despidiera del reality como cuarta expulsada. Mientras que Luca Onestini tuvo que renunciar a jugar después de ser nominado de forma directa por la canaria, privilegio que obtuvo con su eliminación, la organización no impidió que Canales participase para mantener el castigo del público, que quedó anulado cuando el gaditano obtuvo la inmunidad, lo que despertó múltiples protestas en redes sociales. "Canales ya tenía 3 puntos, no debería optar a la inmunidad. Igual que Luca no podía", comentó un espectador, al que se sumaron otros muchos, críticos con la permisividad de la organización y el hecho de que se suprimiese así la decisión de audiencia. Unas protestas a las que también se sumaron las sospechas de que los concursantes hubieran pactado salvar al gaditano de la nominación, puesto que se había oído a algunos de sus compañeros hablando de ello.

Canales ya tenía 3 puntos, no debería optar a la inmunidad. Igual que Luca no podía. @SecretStory_es #SecretGala4 — H?n?? (@Honeyfull) October 7, 2021

O sea que le meten 3 puntos a Canales directamente por mueble pero opta a ser inmune. OK. #SecretGala4 — Sword (@Sword__GH) October 7, 2021

No entiendo pq a Canales le han dejado jugar. ¿ Entonces para qué sirve los 3 puntos de penalización por ser planta ? En fin. #SecretGala4 — ?? ???? ???? (@moremaria85) October 7, 2021

Pero que Canales no puede ser inmune cuando lleva tres puntos en las nominaciones



Que estafa es esta para la audiencia? De que van? @SecretStory_es#SecretGala4 — Miss Darkness (@GHDarkness) October 7, 2021

Para qué votamos a alguien de planta??? Canales no debería de haber jugado el juego de la inmunidad. Además han hecho pacto para que salga inmune Canales, lo ha dicho un Gemelier. Los que no pactan ni hacen complots... #SecretGala4 — Hugo del Brusse ???????????? (@MpasionR) October 7, 2021

Que han pactado la inmunidad de Canales #SecretGala4 pic.twitter.com/dTHYdzsPL8 — Adara Yang (@adara_yang) October 7, 2021

Encima han pactado que sea inmune él los demás es que menuda estafa para algo se voto para que fuera la planta



En fin#SecretGala4 — Miss Darkness (@GHDarkness) October 7, 2021

Hacer trampas está muy feo. Atención al cambio de papelito #SecretGala4 pic.twitter.com/CMktuXYUFh — ChuminaPower (@ChuminaPower) October 7, 2021

Canales y Cynthia haciendo trampa. Se han cambiado las bolas. Que es esto



#SecretGala4 pic.twitter.com/YR69XWQG8C — Alexa? (@obsesionadx) October 7, 2021

EHHHH

DECIRME QUE LO QUE SE CAMBIAN CYNTHIA Y CANALES NO ES LA BOLA? #SecretGala4 pic.twitter.com/Oe853dmadE — ????•????•????•????? (@_aamores) October 7, 2021

"La idea ha sido mía"

'Secret Story' muestra a los concursantes el intercambio de bolas entre Canales Rivera y Cynthia Martínez

A pesar de que Canales Rivera se libró de recibir los puntos de sus compañeros y, con ello, también los de los espectadores, las cosas cambiaron en los últimos minutos del programa cuando la organización se puso en contacto con Vázquez. "Han intercambiado las bolas del sorteo", anunció el presentador, sobre Canales y Martínez, en referencia a los números que se habían sorteado los concursantes para, en orden, escoger a un concursante al que dar un tartazo para quitarle la posibilidad de ser inmune. Un gesto entre ambos concursantes en el que habían reparado algunos de los espectadores, que no dudaron en protestar en redes al respecto. "Han hecho un incumplimiento grave de las normas y van a ser sancionados", añadía el presentador, antes de que el programa mostrar cómo Martínez y Canales intercambiaban sus bolas y, con ellas, el orden en el que daban su tartazo.

"Yo no sé qué bola tenía, he llegado la última y no me he enterado mucho, la verdad", aseguraba la primera, a quien Jesús Oviedo había cogido su bola, puesto que no se encontraba presente en el sorteo, lo que no evitó que la organización ordenara su nominación directa con el gaditano. De hecho, el propio Canales Rivera reconoció tras la gala el haber intercambiado su bola con Martínez, bajo el argumento de que "no me veo dándole un tartazo a Adara con 47 años" y que apostaba porque su compañera había tenido más motivos para hacerlo que él, dadas sus rencillas con Molinero. "La idea ha sido mía y la he arrastrado a ella", admitía el gaditano, ante algunos de los concursantes, con quienes se disculpó, al igual que con la madrileña. "Es la movida ideal para el programa, para la organización. Pero yo no quería joder a nadie", aseguraba Canales Rivera.