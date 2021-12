Cuando Jorge Javier Vázquez expulsó a Lucía Pariente del plató de 'Secret Story: La casa de los secretos' tras una tensa discusión, ya sabía lo que le esperaba. "Alba Carrillo: cuidado con el Twitter. Yo no sé si mañana tendrás o no programa, pero cuidado, porque estamos hasta las narices, ¿te enteras?", expresaba el presentador, vaticinando una respuesta de la hija de la afectada, la cual ha terminado respondiendo, pero a través de otra red social y mediante indirectas bastante evidentes.

Alba Carrillo

En plenas festividades navideñas, Carrillo no se ha separado de su móvil y ha publicado stories en Instagram con algún que otro remitente en mente. "¡Feliz Navidad a todos! Gracias por los mensajes. Y un deseo, nunca os hagáis tan ínfimos de espíritu que os defina esta frase: 'Era tan pobre que no tenía más que dinero'", sentenciaba en una de esas publicaciones efímeras, en un mensaje que se puede entender como una respuesta a Vázquez tras la colisión con su madre.

Además, la modelo y colaboradora de 'Ya es mediodía' se ponía aún más profunda en una publicación fija en la misma red social, en la que acumula más de 600.000 seguidores. "Mi deseo para este 2022 es la libertad para todos. La de verdad. Que ya no haya peajes como canta el gran Sabina en "Noche de bodas": 'Que ser valiente no salga tan caro. Que ser cobarde no valga la pena...'", esgrimía Carrillo que, sin dar nombres, parecía subirse a bordo de la polémica desatada en la gala final de 'Secret Story'.

Entre insultos y gritos

La gala celebrada el pasado jueves 23 de diciembre se calentó en exceso cuando, después de acusar a Cristina Porta de hacer trampas, se tachó a Lucía Pariente de mentirosa. "Estás mintiendo, como en tantas otras ocasiones", aseguraba Vázquez, que iba un paso más allá al involucrar a Carrillo en la ecuación, acusando a ambas de "decir mentiras y manipuláis, sembráis la duda".

Entonces, la situación se desmadró, Pariente llamó "bravucón" al presentador y este la echó: "¡Estoy hasta el coño de vuestras disculpas! ¡A la calle!". A Pariente no le quedó otra que marcharse de las instalaciones de Mediaset, sobre todo después de que Vázquez no bajara el tono y se mostrara muy crispado con la tertuliana: "Mira Lucía, tú y tu hija sois las personas más desagradecidas y falsas del mundo".