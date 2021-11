Tras dos días conviviendo dentro de 'Secret Story: La casa de los secretos', los tres candidatos a la repesca, Adara Molinero, Miguel Frigenti y Lucía Pariente, conocieron por fin cuál de ellos permanecería en el concurso. De hecho, Jorge Javier Vázquez confirmó al arrancar la gala que dos de ellos correrían dicha suerte, en medio de una avalancha de votos por parte de la audiencia, que optó por recuperar a Molinero y Frigenti como concursantes del reality.

Los candidatos a la repesca de 'Secret Story' antes de conocer la decisión de la audiencia

La primera en conocer que había sido elegida por la audiencia fue Molinero, quien retomaba así la lucha por el premio final, aunque ni ella ni Frigenti podrían optar a conseguir los 50.000 euros extra que incluía una de las esferas. "¡Qué fuerte! Muchas gracias", manifestaba la feliz madrileña. El programa dejó entonces que tanto la repescada como sus dos compañeros creyeran que era la única que regresaba a la casa de los secretos. "Lo hemos intentado", confesó Pariente, conforme, mientras que Frigenti señalaba que "ha merecido la pena".

"Me habría gustado quedarme con las dos, pero al final es una plaza y me alegro por ella. Espero que llegue lo más lejos posible", declaró el manchego, sin conocer que tanto él como Pariente podrían convertirse en el segundo repescado del reality. Ambos candidatos pudieron ver desde su estancia cómo Molinero era recibida con gran alegría por Julen de la Guerra y Sandra Pica, tras lo cual ambos recibieron la buena noticia de que uno más podría reincorporarse al concurso. De hecho, Pariente fue incapaz de contener su emoción cuando Vázquez mostró el segundo sobre con la palabra "repesca" y uno de sus nombres en su interior. "Hay otra plaza", confirmó el presentador, ante una candidata al borde del llanto.

"Ojalá hubiera tres plazas"

"Es que yo me quiero quedar. Acepto el perder, pero si hay una plaza... ojalá fueran tres, pero yo no voy a mentir. Para mí está siendo toda una experiencia", confesó Pariente, quien recibió un abrazo y un beso de su compañero, a raíz de su acercamiento en los últimos días. "Podría decir que me quedo con estos días y con la gente que he cosechado nueva, pero perdóname, voy a ser un poco egoísta", añadió la madrileña, algo con lo que Frigenti se mostró tan conforme como de acuerdo, antes de conocer que era el segundo repescado.

"Estoy muy contento, pero triste porque Lucía merece una oportunidad. He conocido a una Lucía que no conocía antes", reconoció el manchego, consciente de que "hay mucha gente que puede que no me entienda, pero me apetece seguir conociéndola fuera y, para mí, estos días han sido superespeciales a su lado". "Me habría gustado quedarme, pero es lo que hay. Entiendo que no me ha faltado apoyo, pero hay gente más fuerte", declaró por su parte Pariente, quien protagonizó una cariñosa despedida con su compañero, a pesar de las rencillas que habían mantenido no hace mucho.