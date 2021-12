'Secret Story: La casa de los secretos' alcanzó su décimo cuarta gala la noche del jueves 16 de diciembre, en la que varios exconcursantes tuvieron ocasión de subir a las instalaciones del reality para poder saldar sus cuentas pendientes con aquellos que llevan allí desde el 9 de septiembre. Ese fue el caso de Lucía Pariente, quien vivió un tenso cara a cara con Luca Onestini y Cristina Porta, hasta el punto de que Jorge Javier Vázquez se vio obligado a pedir que interrumpieran la disputa, cortando imagen y sonido.

Lucía, Luca y Cristina repasan sus mutuas críticas en 'Secret Story'

Los tres concursantes comenzaron su cara a cara, separados en distintas salas como parte de las medidas anti-Covid, repasando algunas de las críticas que se habían lanzado mutuamente a lo largo del reality. "Sigo sin compraros nada, seguís sin gustarme nada", aseguraba Pariente, sin tapujos, para después reprochar a los dos concursantes que la tuvieran, aparentemente, muy presente en sus menciones y sus críticas. "Hablas de poner vídeos y hay muchos, Cristina. El problema es que no te los han puesto, pero fuera, los ojos los tenemos muy bien puesto", lanzó la madrileña, quien incluso apuntó sobre la pareja que "cada uno se autodestruye como quiere".

Pariente hizo referencia entonces a un tuit en el que criticaba a ambos concursantes, momento en el que Vázquez tuvo que intervenir para señalar que "estamos hablando del concurso, no de tu vida fuera de él, de tus redes". La madrileña criticó entonces de Porta y Onestini que "todo el rato que he estado en la casa, habéis abusado con el léxico, con las formas y los modos" e incluso recordó del italiano que "me has mandado a fregar más de una vez". "Deseo que ganes, porque en la penitencia va vuestro castigo. Os vais a tener que soportar y vais a tener que aguantar esta pantomima mientras os sea rentable", manifestó Pariente, antes incluso de desear que "la vida os dé lo que habéis entregado: nada".

"Yo no puedo hacer nada aquí"

Lucía Pariente, en su cara a cara en 'Secret Story' con Luca Onestini y Cristina Porta

Sin embargo, cuando Onestini procedió a dar su réplica, Pariente se negó a escucharlo bajo el argumento de que "mis cuentas son con Cristina, tú ya haces bastante demagogia y dices bastantes cositas desagradables". "Y tú, Cristina, deja de bailarle el agua a alguien que te denosta de esta manera, que más vejatorio que lo que te ha hecho pasar cuando estaba nominado... ha sido impresentable el circo que ha montado", advirtió la exconcursante, implacable.

A pesar de los intentos de Vázquez por ceder la palabra a Onestini, el hecho de que el discurso del italiano se viera empañado por los murmullos de Pariente, desencadenó un enfrentamiento verbal entre la visitante y los dos concursantes. "A ver, es que yo no puedo hacer nada aquí. Cortad, cortad", indicaba el presentador, después de varios intentos por llamar la atención de cualquiera de los tres protagonistas del cara a cara. El programa silenciaba entonces el micrófono de Pariente, quien sí permitió la réplica de Porta, con la que discutió acerca de una mención que ella y su compañero le habrían hecho, antes de que Vázquez insistiera en que "cortamos, cortamos, cortamos", para seguir con la gala.