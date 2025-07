Por Roberto Ponce López |

Ese hueco quedó libre tras la marcha de Laila Jiménez al programa de Risto Mejide, para tomar el testigo de Flich. Tras ello, Corazzini, quien hasta ahora era la encargada de 'El Tiempo' los fines de semana, tanto en Cuatro como en Telecinco, ha sido la elegida para cubrir ese puesto, noticia que ella misma ha anunciado en sus redes sociales: "Este fin de semana ya no me vais a ver más en 'El Tiempo', han sido ocho años maravillosos".

Laila Jiménez charla con Risto Mejide en 'Todo es mentira'

"Quería darle las gracias al equipo que me ha acompañado desde el primer minuto, a Rosemary Alker, a Rosalía Fernández que han sido maestras, compañeras, amigas, me han enseñado tanto", explicó la presentadora en un vídeo que subió a su cuenta de Instagram. Corazzini también confirmó que "yo paso a formar parte de 'Informativos Telecinco', me veréis a partir de la semana que viene de lunes a viernes estaré presentando el matinal de 7 a 9 de la mañana".

"Es otra franja, otro horario, pero quería agradeceros a todos el cariño hasta ahora y espero que nos veamos por ahí", remató la presentadora. Por lo tanto, Corazzini deja atrás un largo periodo como el rostro de 'El Tiempo', de nada más y nada menos que ocho años, para dar el paso a las mañanas, como ya lo hizo Alba Lago, quien dio el paso de la información meteorológica a las mañanas, para luego irse a la edición informativa de la noche y la del mediodía.

Carmen Corazzini sustituirá a Laila Jiménez en 'Informativos Telecinco'

Cambios en las mañanas de Telecinco

Por otro lado, a partir del día 8 de julio habrá un cambio en el horario en el que se emite el informativo matinal debido a las vacaciones de Ana Rosa Quintana. De esta manera, la edición de mañana comenzará a las siete de la mañana hasta las nueve, en vez de comenzar y acabar una hora antes como se estaba haciendo hasta ahora. Asimismo, 'La mirada crítica' volverá a su horario original, de nueve a diez y media de la mañana, mientras que 'Vamos a ver' cogerá el testigo a partir de esa hora para completar las mañanas de Telecinco durante el verano.