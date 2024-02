Por Redacción |

Los sucesos inundan los programas de televisión. Robos, atracos o casos mediáticos ocupan gran parte de los magacines, en los que estos días ha destacado el robo en la casa de María del Monte e Inmaculada Casal. El asunto se ha analizado incluso en el programa de la presentadora en Canal Sur y no ha evitado lanzar un mensaje.

Tras declarar el pasado viernes junto a la cantante, Casal se ponía de nuevo al frente de 'Andalucía de tarde'. La comunicadora compartía una reflexión sobre el asunto: "Me he convertido en protagonista sin quererlo.

Poco después, el magacín iba a tratar el mediático robo, pero Inmaculada Casal avisaba a los espectadores para que no se sorprendieran: "No podemos hacer oídos sordos ni cerrar los ojos a las noticias de la semana y una de las que más han impactado ha sido precisamente el robo en mi casa con mi familia. Ustedes merecen ser informados, pero como en esta noticia yo soy parte de la noticia, sé que van a entender que yo me abstenga", reconocía.

La periodista andaluza dejaba el programa en manos de sus compañeros para analizar lo ocurrido y compartía sus razones: "No puedo ser parte y mucho menos juez en esta noticia". Además, lanzaba un mensaje ante lo ocurrido esta última semana: "Confío fielmente en la justicia de nuestro país".