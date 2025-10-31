Los invitados de 'El hormiguero' para torpedear la nueva estrategia de las noches de Telecinco

Por Fernando S. Palenzuela |

Telecinco quiere recuperar el control del prime time, o al menos convertirse en un rival a batir que entre tanto en el juego de 'El hormiguero' y 'La revuelta' como de 'Antena 3 noticias 2' y 'Telediario 2'. La cadena ha implementado una serie de cambios en su tarde y en 'Informativos Telecinco 21:00', de modo que ahora sus producciones comenzarán un poco antes.

Estas modificaciones coinciden con el estreno de sus dos grandes apuestas del otoño/invierno: 'La isla de las tentaciones' y 'Gran Hermano'. Telecinco ha adelantado la hora de inicio de estos dos reality shows, que comenzarán a las 21:45 horas, por lo que se batirán directamente con los dos titanes del access prime time. Además, 'La isla de las tentaciones' también estará presente los martes y los miércoles en el access de la cadena antes de dar paso a 'La que se avecina' y 'La Agencia', respectivamente.

'La isla de las tentaciones 9' se enfrentará a 'El hormiguero' tres noches por semana

La semana que viene plantea muchas incógnitas sobre cómo afectarán estos cambios a 'El hormiguero' y 'La revuelta', y es que 'Las tentaciones' consiguió darle la vuelta a la tortilla del access durante su pasada edición. La apuesta fuerte de Pablo Motos son los invitados y ya ha anunciado quiénes serán los que inicien el mes de noviembre.

'Gran hermano' adelanta su emisión para competir con 'El hormiguero'

Juan del Val, el plato fuerte

Antena 3 se guarda el plato fuerte de su semana para el jueves 6, día que Juan del Val dejará su rol de colaborador para sentarse como entrevistado. El escritor hablará de su polémico premio Planeta por 'Vera, una historia de amor' en una entrevista que ya han advertido que será "salvaje". 'El hormiguero' ha dejado a uno de los invitados más mediáticos de las últimas semanas para torpedear el estreno de 'GH 20', para el que Mediaset ha puesto toda la carne en el asador con la nueva casa y la tira diaria presentada por Jorge Javier Vázquez.