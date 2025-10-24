Por Beatriz Prieto |

'La revuelta' sorprendió la noche del jueves 23 de octubre con la visita internacional del actor turco Can Yaman. El mismo día en el que se dio a conocer su fichaje por Secuoya Studios para trabajar en su primera serie en español, el intérprete visitó a David Broncano y compañía, a quienes dejó a cuadros con su gran conocimiento del español, a pesar de llevar aprendiéndolo desde hace poco más de un año.

"Estamos muy orgullosos de que haya venido al programa", confesó Broncano, antes de recibir a su invitado. Can irrumpió entonces en el escenario, donde sus primeras palabras fueron una petición que despertó una mayor ovación entre los presentes: "Solo español, por favor. Nada de inglés, es un desafío para mí". "Hablas muy bien español", alabó Broncano, antes de preguntar al recién llegado qué más idiomas hablaba. "Italiano, he vivido en Italia cinco años", explicó Can, quien también señaló que sabía inglés.

Can Yaman y David Broncano en 'La revuelta'

El invitado incluso confesó haber visto la entrevista del cantante italiano Damiano David en 'La revuelta' y, ante la pregunta de "por qué tienes tanto conocimiento del español", explicó que "haremos un proyecto aquí, era mi sueño y llevo un año estudiando español", en referencia a su fichaje por Secuoya. Can explicó que "con la profesora estuve cinco o seis meses y después vi todas las series en Netflix", entre las que destacó 'Entrevías': "José Coronado me gusta, Luis Zahera es mi preferido. Me gusta también el acento gallego".

Can Yaman durante su entrevista en 'La revuelta'

"Te felicito por todo"

"¿Se puede decir en España? En Turquía te ponen en el talego", apuntó Can, antes de soltar la frase "me cago en la madre que te parió, hijo de la gran...", animado por el presentador, que compartió algunas de las curiosas anotaciones con el público. El actor, además, desveló que había estudiado "cuatro horas diarias" al mostrar un segundo cuaderno con más expresiones, ante el que Broncano admitió que "podría hacer la entrevista solo comentando esto".

Era entonces cuando el programa aprovechaba a lanzar una pulla a Juan del Val en uno de sus irónicos rótulos: "Creo que con menos dominio del castellano, te dan un Premio Planeta". "Esto es de las cosas más guapas que han traído en mucho tiempo, te felicito por todo. Es una maravilla", alabó el presentador, cerrando así el asunto para continuar toda la entrevista con Can en español, en la que el turco desveló que su madre "me da la paga y, si supero mis gastos, empieza a quejarse", al igual que poseía diez casas o que había acumulado "más de quince puntos" en relaciones sexuales con su pareja, presente en el teatro.