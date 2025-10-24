FormulaTV
UN AÑO DE APRENDIZAJE

Can Yaman deslumbra con su nivel de español en 'La revuelta', que aprovecha para atizar a Juan del Val

El actor turco incluso se animó a compartir sus cuadernos con numerosas expresiones en español, idioma que lleva aprendiendo desde hace solo un año.

Can Yaman deslumbra con su nivel de español en 'La revuelta', que aprovecha para atizar a Juan del Val
©RTVE
Por Beatriz PrietoPublicado: Viernes 24 Octubre 2025 03:43

'La revuelta' sorprendió la noche del jueves 23 de octubre con la visita internacional del actor turco Can Yaman. El mismo día en el que se dio a conocer su fichaje por Secuoya Studios para trabajar en su primera serie en español, el intérprete visitó a David Broncano y compañía, a quienes dejó a cuadros con su gran conocimiento del español, a pesar de llevar aprendiéndolo desde hace poco más de un año.

"Estamos muy orgullosos de que haya venido al programa", confesó Broncano, antes de recibir a su invitado. Can irrumpió entonces en el escenario, donde sus primeras palabras fueron una petición que despertó una mayor ovación entre los presentes: "Solo español, por favor. Nada de inglés, es un desafío para mí". "Hablas muy bien español", alabó Broncano, antes de preguntar al recién llegado qué más idiomas hablaba. "Italiano, he vivido en Italia cinco años", explicó Can, quien también señaló que sabía inglés.

Can Yaman y David Broncano en &#39;La revuelta&#39;
Can Yaman y David Broncano en 'La revuelta'

El invitado incluso confesó haber visto la entrevista del cantante italiano Damiano David en 'La revuelta' y, ante la pregunta de "por qué tienes tanto conocimiento del español", explicó que "haremos un proyecto aquí, era mi sueño y llevo un año estudiando español", en referencia a su fichaje por Secuoya. Can explicó que "con la profesora estuve cinco o seis meses y después vi todas las series en Netflix", entre las que destacó 'Entrevías': "José Coronado me gusta, Luis Zahera es mi preferido. Me gusta también el acento gallego".

Asimismo, Can también desveló que, para aprender español, solo seguía cuentas en dicho idioma, incluyendo 'La revuelta'. "Seguirte era un desafío, para entenderlo con los subtítulos. Me venía abajo porque no te entendía, así que eres mi ídolo", comentó el invitado, haciéndose eco de una broma recurrente en el programa. El turco añadió otras series españolas que había visto, como 'La frontera', 'Reina Roja', 'La que se avecina', 'Machos Alfa' o 'La noche más larga', las cuales tenía anotadas en un cuaderno con expresiones de todo tipo en español, especialmente faltadas, que le mostró a Broncano.

Can Yaman durante su entrevista en &#39;La revuelta&#39;
Can Yaman durante su entrevista en 'La revuelta'

"Te felicito por todo"

"¿Se puede decir en España? En Turquía te ponen en el talego", apuntó Can, antes de soltar la frase "me cago en la madre que te parió, hijo de la gran...", animado por el presentador, que compartió algunas de las curiosas anotaciones con el público. El actor, además, desveló que había estudiado "cuatro horas diarias" al mostrar un segundo cuaderno con más expresiones, ante el que Broncano admitió que "podría hacer la entrevista solo comentando esto".

Era entonces cuando el programa aprovechaba a lanzar una pulla a Juan del Val en uno de sus irónicos rótulos: "Creo que con menos dominio del castellano, te dan un Premio Planeta". "Esto es de las cosas más guapas que han traído en mucho tiempo, te felicito por todo. Es una maravilla", alabó el presentador, cerrando así el asunto para continuar toda la entrevista con Can en español, en la que el turco desveló que su madre "me da la paga y, si supero mis gastos, empieza a quejarse", al igual que poseía diez casas o que había acumulado "más de quince puntos" en relaciones sexuales con su pareja, presente en el teatro.

