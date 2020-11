'La casa fuerte 2': Mari Cielo Pajares, primera concursante expulsada de la edición

La noche del domingo 15 de noviembre, Telecinco emitió la quinta gala de 'La casa fuerte', en la que Mari Cielo Pajares y Albert Álvarez se jugaban su permanencia en el reality, en manos de la audiencia desde la gala del jueves 12 de noviembre. Un gran cambio en la mecánica del programa con respecto a la edición previa, en la que ninguno de los concursantes abandonó las instalaciones hasta la final, que concluyó con la expulsión de Mari Cielo.

Albert y Mari Cielo, antes de conocer la decisión de la audiencia en 'La casa fuerte 2'

Al comienzo de la gala, Mari Cielo confesó estar mentalizada con la idea de que su compañero permanecería en el reality, dado que contaba con más apoyo en las redes sociales y había participado en realities más que ella, y recientemente, mientras que Albert se mostró más dubitativo sobre quién podría abandonar el programa. Además, los compañeros de ambos concursantes tuvieron que posicionarse a favor de uno de los dos, momento en el que alguno de ellos, incluso Álvarez y Pajares, se mostraron muy emocionados ante la perspectiva de tener que despedirse de la experiencia. De hecho, los dos concursantes recibieron seis lingotes cada uno, a modo de apoyo, para alegría de ambos.

"Muchas gracias", reconoció Pajares al conocer la decisión de la audiencia, tras lo cual abrazó a su emocionado compañero, antes de despedirse del resto de concursantes y abandonar las instalaciones. "Voy a echar de menos los ronquidos", bromeó Albert, entre lágrimas, antes de alabar lo buena pareja que Mari Cielo había sido para él desde que comenzó la experiencia. "Es una mujer que todo lo que me contaba me interesaba, con los pies en la tierra. La voy a echar de menos", confesó el barcelonés, quien a continuación abandonó al resto de concursantes para reunirse con su nueva pareja en el concurso: Marta Peñate.

"No tengo ganas de ver a Samira"

Peñate, la nueva concursante, fue recibida en plató antes de desplazarse hasta las instalaciones de 'La casa fuerte', donde declaró sentirse "contenta, ilusionada, nerviosa" ante la perspectiva de ingresar en el reality. "Soy buena gente, lo juro", bromeó la exparticipante, quien aseguró que "no he visto nada para no prejuzgar" a sus futuros compañeros. Jorge Javier Vázquez planteó entonces la posibilidad de que Marta tuviera "algo" con alguno de los concursantes del programa, algo que ella descartó de inmediato. "Me matan mis padres. Estoy a punto de ser desheredada. No les hizo mucha gracia mi paso por 'La isla de las tentaciones'", reconoció Peñate, tras lo cual confesó que, con Samira Jalil, concursante del programa, "estoy en un momento rarito y no tengo ganas de verla". "Yo no quiero guerras hoy", matizó, no obstante, Peñate, antes de abandonar el plató.