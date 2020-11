Chabelita se confiesa en 'La casa fuerte': "Si asumiera estas cosas, no podría ver a mi madre igual"

La noche del domingo 15 de noviembre, 'La casa fuerte' alcanzó su quinta gala, en la que el programa mostró algunas de las declaraciones que Kiko Rivera habían lanzado contra Isabel Pantoja en el especial 'Cantora: la herencia envenenada', para que Chabelita Pantoja tuviera ocasión de verlas y conocer parte de lo que estaba ocurriendo en el seno de su familia. Unas imágenes que provocaron que la concursante rompiera a llorar y confesara sus nulas intenciones de posicionarse contra su madre, al igual que manifestó su temor por que su imagen cambiara a sus ojos, al igual que lo había hecho a ojos de su hermano.

Isa Pantoja llora tras conocer la situación entre su hermano y su madre en 'La casa fuerte 2'

"Está ya tan mal... la veo que no se quiere quedar sola y hace caso a quien se lo tenga que hacer", declaró Pantoja, ante las críticas de la relación entre su madre y su tío Agustín, después de defender que "en el fondo, es ella quien toma las decisiones". Jorge Javier Vázquez quiso saber entonces si la concursante, al igual que su hermano, opinaba que la tonadillera vivía en su "puto mundo de mierda". "Tiene razón en ese aspecto", reconoció Isa, quien criticó de su madre que se rodeaba de "palmeros", en lugar de gente que le instara a resolver el conflicto con una llamada a su hijo. "He hablado un montón, no sé si es por el encierro o por qué, pero necesito desahogarme", reconoció Pantoja, tras lo cual recalcó que "les quiero mucho a los dos".

Isa señaló entonces que había una "persona que le está haciendo mal, que la está consumiendo", antes de reconocer que, al oír las palabras de su hermano confirmando tantas cosas que ella ya había contado, "me siento como una mierda". "Me siento en deuda con ella. Ahora mismo está bien conmigo y no la quiero fallar, pero me sale decirlo todo", confesó Pantoja, emocionada, quien reconoció que "en el fondo tengo mucho dolor, rabia", al oír las declaraciones de Rivera. "Enlazo una cosa con otra y solo me sale pensar en lo mío. Estoy siendo un poco egoísta y me sale así", manifestó Chabelita, tras lo cual señaló que "muchas cosas de las que dice mi hermano son verdad, pero es mi madre. No quiero tomar partido", puesto que la tonadillera "es la segunda o tercera persona más importante de mi vida y siempre estaré agradecida, no puedo remar en contra".

"Todo lo que tengo es gracias a mi madre"

"Siempre he dicho muchas cosas, similares a las que dice mi hermano, y en vez de sentirme aliviada, que a mí me han dado por todos lados, me siento igual o peor. No me gusta", reconoció Isa, dolida, ante lo que Jorge Javier apostó porque se estaba dando cuenta de que todo lo que había dicho "no eran imaginaciones tuyas". "Probablemente. Asumir esas cosas... ya no podría ver a mi madre como la veo. No quiero", concedió la concursante, quien admitió que "no quiero preguntar para no saber algo que me va a doler". "Estoy muy estable, muy bien y no quiero que me perjudique", declaró Isa, tras lo cual apuntó a que "me puede cambiar la imagen", como a Kiko, "y no quiero". "Tengo superclaro que no voy a ir en contra de ella. Solo quiero saberlo. Estoy harta de vivir en mi mundo, porque todo lo que tengo es gracias a mi madre", concluyó la concursante, poniendo fin a la conversación con Jorge Javier.