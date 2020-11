Marta Peñate, en su estreno en 'La casa fuerte 2': "No tengo muchas ganas de ver a Samira"

La noche del domingo 15 de noviembre, Telecinco emitió una nueva gala de 'La casa fuerte', en la que el programa se despidió de Mari Cielo Pajares tras su duelo en manos de la audiencia contra su compañero de concurso, Albert Álvarez. Una decisión que dejó al barcelonés sin pareja por poco tiempo, dado que no tardó en encontrarse con la sustituta de Pajares: Marta Peñate.

Marta Peñate y Albert Álvarez en primer encuentro en 'La casa fuerte 2'

Antes de desplazarse hacia las instalaciones, Peñate tuvo ocasión de pasarse por el plató del programa, donde reconoció sentirse "contenta, ilusionada y nerviosa" y bromeó con la posibilidad de que su futuro compañero considerase la experiencia a su lado como un "infierno". "No he visto nada para no prejuzgar", prometió Marta, después de asegurar que "soy buena gente, lo juro". Además, Peñate afirmó que no iba a mantener ninguna relación con alguno de los concursantes del formato, ante la amenaza de que "me matan mis padres". "Estoy a punto de ser desheredada. No les hizo mucha gracia mi paso por 'La isla de las tentaciones'", reconoció Peñate, quien admitió que podría tener problemas con Samira Jalil.

"Estoy en un momento rarito con ella y no tengo muchas ganas de verla", declaró la concursante, tras lo cual señaló que "sabemos mutuamente cosas la una de la otra". "Yo no quiero guerras hoy", aseguró Peñate, quien se reunió primero con Albert a su llegada a la casa, ante quien bromeó con la posibilidad de era "el Joker". "Lo vamos a pasar teta", prometió la recién llegada, sin dejar de soltar bromas ante un descolocado Álvarez, que reconoció no saber quién era y manifestó estar "apenado" tras la marcha de su compañera, Mari Cielo.

"¿La estás liando mucho?"

"Soy la estrella que va a iluminar mi camino", afirmó Peñate, mientras que Albert le advirtió que podía tener roces con algunas compañeras por dormir a su lado, dado que "me protegen aquí mucho". "Me sé defender", aseguró la recién llegada, quien se mostró entusiasmada por ser pareja de Albert, "porque eres deportista", algo que podría ser una gran ventaja en las pruebas. "¿Qué tal anda el sinvergüenza?", planteó Marta, cuando Albert mencionó a Tom Brusse, ante lo que su compañero respondió con un escueto "bien". De hecho, cuando la concursante se reunió con el resto de sus compañeros, no dudó en dirigirse al empresario para preguntarle, en tono de broma, si "la estás liando mucho", algo que él negó entre risas. "Me cae muy bien", aseguró el marroquí, en lo que resultó ser una cálida acogida por parte de los concursantes, incluso de Samira, a quien Marta apenas se acercó.