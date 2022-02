Isa Pantoja se encuentra en uno de los momentos más complicados de su vida familiar. Mientras que el enfado con su hermano tras las duras declaraciones en una revista parece no tener solución, la relación con su madre tampoco está siendo fácil. La colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' relató que "está esperando a lo que necesite" Isabel Pantoja: "Estoy aquí, ya lo he dicho muchas veces. Respeto sus tiempos", afirmaba.

Isa Pantoja, en 'El programa de Ana Rosa'

"Sus tiempos no pasan porque vayas a verla a Cantora", le decía Joaquín Prat. "Ahora mismo no", desvelaba la colaboradora. La joven contó que sí ha hablado con la tonadillera, pero "de manera general" para "evitar conflictos": "El tema de mi hermano no lo tocamos", reconoció. Alessandro Lecquio intervino y se produjo uno de los momentos más tensos.

"¿Tú no crees que tu madre debería frenar un poco este circo que está organizando tu hermano?", preguntaba el italiano, en tono de reproche. Isa P. salía en defensa de Pantoja de manera tajante: "Es que no es una madre cualquiera que está bien, porque cuando una persona sufre una depresión o está mal psicológicamente, vemos lo que pasa. Tenemos el claro ejemplo de Rocío Carrasco, entonces no se le pueden pedir comportamientos normales", defendía.

Contundente con la actitud de su hermano

Isa Pantoja también tuvo unas palabras para Kiko Rivera y fue especialmente dura con la actitud que mantuvo cuando ella y su madre tenían problemas. "Mi hermano la escuchaba y, en vez de coger y decirle: 'Mamá, no estás bien, cállate. Yo no voy a ir a decir esto porque encima es mi hermana. El día de mañana te vas a volver a hablar con ella y, al final, el que va a salir perjudicado soy yo'. Cuando una persona está mal lo que tienes que hacer es frenarla", reprochaba.