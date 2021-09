Telecinco emitió la segunda entrega de 'La última tentación' en el prime time del 22 de septiembre. Durante el programa, Sandra Barneda se desplazaba a Villa Playa, donde animó a sus habitantes a realizar un ejercicio "de sinceridad", con el fin de que cerraran las cuentas pendientes que tenían entre ellos. Entre ellos, se encontraban Marina García y Isaac Torres, quienes terminaron llorando cuando el segundo lamentó cómo había terminado su relación antes de que arrancara su noviazgo con Lucía Sánchez.

Sandra Barneda junto a los habitantes de Villa Playa en 'La última tentación'

La situación entre García y Torres no era precisamente fácil antes de su encuentro con Barneda. Tras una tensa disputa entre los dos, al llegar la noche, la sevillana manifestó su deseo de abandonar el programa después de que la instasen a quitarle un pañuelo del cuello al catalán con la boca. "Estoy hasta la polla, no quiero jugar más", soltaba García, antes de retirarse en el jardín, donde manifestó que "me quiero ir, es que esto para mí es ridículo. Lo paso muy mal". Ante la llegada de Torres en ese momento, García quiso dejar claro que "ni quiero ser una especie de tentación ni quiero forzar a jugar juegos, es que no quiero incomodar a otras personas".

"Muchas veces siento que soy esa persona en discordia que está intentando romper una relación para nada", reflexionaba la sevillana, a solas. Ya durante el ejercicio con Barneda, la presentadora instó a los participantes a mirarse a los ojos durante un minuto, tras lo cual debían escribirse palabras que el otro les hubiera transmitido. Mientras Torres escribía en la espalda de su exnovia "dolor", ella plasmó "mentira", antes de que el catalán comenzara a hablar y terminara emocionándose, puesto el dolor que sentía en la sevillana "me sabe mal". "Me duele haberle hecho daño, porque la quise mucho", soltó Torres, desatando las lágrimas de García, ante lo que el catalán recalcó que "lo sentí de verdad", al borde del llanto.

"No me lo termino de creer"

Marina García e Isaac Torres, emocionados en 'La última tentación'

"Te quise mucho. Estuve enamorado de ti, no fingí nada. Pero hay veces que la vida te manda por otros caminos. Y me duele muchísimo que lo hayas pasado mal por mi culpa", insistió el participante. El catalán manifestó ante las cámaras que "ella lo apostó todo, pero yo también lo hice. Por eso me da lástima que esté así y no pueda llevarme bien con ella" y, además, confesó ante su expareja que sus palabras eran una forma de pedirle perdón.

"Yo lo perdono, ya está. Él ha cogido su camino, yo el mío, pero es inevitable que tenga mala relación con él. No puedo, me sale así", reconocía García, entre lágrimas, para después señalar que "la que lo ha vivido he sido yo y, para mí, ha sido una mentira". "Me creo las lágrimas, pero los hechos y los comentarios, no me los creo", aclaró la sevillana. Ante las cámaras, García también admitió que "cuando Isaac ha roto a llorar, me ha sorprendido, pero es algo que no me termino de creer. Yo sí he llorado de sentimiento y de emoción".