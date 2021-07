Isabel Díaz Ayuso justifica su control sobre Telemadrid: "Cuesta casi dos Zendales"

La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha justificado la reforma de la ley de Radio Televisión Madrid. El Partido Popular busca a través de su propuesta de ley volver a tener el control de Telemadrid, que ha sido aprobada hoy con los votos del PP y Vox. Sobre Telemadrid y Onda Madrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha declarado que "un servicio público sin público no es un servicio, sino un negocio de cuatro", pese a que en los últimos años la audiencia de la cadena ha mejorado notablemente.

Isabel Díaz Ayuso justifica el control sobre Telemadrid

Con la nueva ley, Ayuso planea hacer toda una revolución en la cúpula de Telemadrid. El primero en caer será José Pablo López Sánchez, el director general, ya que la nueva ley estipula que el máximo de años de mandato es cuatro, frente a los seis que estaban estipulados anteriormente. López ya ha cumplido este plazo, así que tendría que entrar alguien nuevo al cargo.

De hecho, Ayuso no ha dudado en tirar un dardo a la dirección actual de Telemadrid, para justificar este cambio de años máximo en el mandato. "La actual no representa la voluntad de los ciudadanos en las urnas, que es una representación distinta en ese Consejo de Administración que ahora mismo no se ve", aseguró la presidenta, zanjando el tema.

Como "dos Zendales"

Otro motivo que ha dado Ayuso para justificar este control a Telemadrid es el económico. La presidenta de Madrid ha explicado que Telemadrid cuesta "casi dos Zendales por legislatura", asegurando que, por lo tanto, ella tiene que asegurar su viabilidad. "Es mi misión como gestora garantizar el futuro, la audiencia y calidad de Onda Madrid y de Telemadrid y por eso reformamos una ley en el legislativo", concluyó Ayuso.