'Secret Story: Cuenta atrás' vivió un momento crítico en la noche del martes 9 de noviembre, cuando Isabel Rábago manifestó su deseo de abandonar el programa tras una fuerte discusión con Cynthia Martínez, a raíz de ciertos comentarios que lanzó Adara Molinero en su reencuentro con ambas, sobre su relación. La cántabra se mostró especialmente tocada tras el encontronazo, actitud que preocupó mucho a Carlos Sobera y la organización, que permitió que su marido entrara por teléfono para darle ánimos.

Isabel Rábago discute con Cynthia Martínez en 'Secret Story'

El hecho de que Molinero apuntara sobre Martínez que "bastante tiene con que su mayor apoyo en la casa le haya dejado de hablar", fue suficiente como para que, tras su encuentro con la ganadora de 'GH VIP 7', ambas se enzarzaran en un tenso enfrentamiento cargado de reproches por el hecho de que no se hubieran mostrado apoyo entre ellas en sus malos momentos de los últimos días. "Esta semana estoy mal yo, porque igual me voy, y no has estado ahí", acusaba Martínez a Rábago, quien cuestionó "por qué no has venido a hablarme" si había notado un cierto distanciamiento por su parte. Un rifirrafe que acabó con ambas concursantes hundidas y desconcertadas por el comportamiento de la otra. "Lleva dos días distante. No he expresado nada porque pensé que era una tontería", confesaba Martínez, cuando Sobera le preguntó qué había sucedido entre ella y su compañera.

"He intentado explicarle cómo me sentía y no lo entiende", manifestaba la madrileña, después de asegurar sobre Rábago que "dice que soy yo la que la he dejado de hablar". "Me da mucha pena esta situación, porque no la entiendo", concluyó la concursante, al borde del llanto. Sobera procedió entonces a conectar con una cabizbaja Rábago, a quien tuvo que dar un tiempo durante la publicidad, para recuperarse. "No estoy bien. No entiendo absolutamente nada", confesaba la cántabra, desconcertada con "la reacción de Cynthia, las cosas que me ha dicho", puesto que incluso había pensado "que era coña, que no le pasaba absolutamente nada y lo he dejado pasar porque me parece absurdo". La concursante manifestó que "me he enterado de que ha ido a todos y que se sentía mal" y defendió que "lo único que hago es escuchar a todo el mundo, reírme. Estoy feliz en esta casa y no entiendo estas cosas". "Ver que tres personas pueden entrar, de las que lo único que recibo son ataques... esto es más duro de lo que la gente piensa", concluyó Rábago, en referencia a los tres nuevos inquilinos de la casa.

"Es una luchadora"

Isabel Rábago rompe a llorar al escuchar a su marido en 'Secret Story'

Ante el deseo de Rábago de abandonar el reality y su evidente pesimismo, su marido Carlos decidió intervenir por primera vez en un programa de televisión, con el fin de hablar con ella para darle ánimos. "Estamos muy orgullosos, te queremos. Estate tranquila, lo estás haciendo genial. Me encanta verte reír y desde fuera te apoyamos todos, absolutamente todos tus amigos. No sabes cómo te aprecian", manifestaba el marido de la concursante, quien quiso recalcar que "da igual lo que digan. Tres árboles no es un bosque. Para mí eres la mejor persona que he conocido en esta vida", a lo que añadió que "la maldad se la lleva el viento y las palabras de amor se quedan en el corazón. Eso es lo que te transmito y lo que te transmiten tus amigos".

"¿Cómo no te voy a querer? Las veinticuatro horas del día", aseguraba el invitado, ante las preguntas de Rábago, a quien aseguró que la echaba "muchísimo" en falta, razón por la que "te veo en MiTele las 24 horas", hasta el punto de que "me sacan de casa a rastras". Asimismo, Carlos aprovechó para señalar que "tienes grandes defensores", en referencia al papel de compañeros de Rábago como Terelu Campos o Kike Calleja, y se mostró de acuerdo con que permaneciera en el programa mientras ella así lo deseara. "Me encanta verla dentro. Ella es una luchadora, nadie le ha regalado nada", confesó el marido de la cántabra. "Me siento muy perdida sin ti. Eres la persona más bonita que tengo en mi vida. Te amo", declaraba la concursante, entre lágrimas, tras lo cual su pareja la instó a que "no te dejes llevar por las malas vibraciones. Diviértete y sonríe, que hay buena gente en la casa".