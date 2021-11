Carlos Sobera regresó la noche del martes 9 de noviembre al frente de 'Secret Story: Cuenta atrás', a la que Sandra Pica, Julen de la Guerra y Cynthia Martínez llegaban como los nominados de la semana. Una noche en la que, como es habitual, uno de ellos fue salvado gracias a los votos de la audiencia que, tras una lucha ajustada, dejó fuera de peligro a De la Guerra.

Julen, Cynthia y Sandra, antes de conocer la salvación del madrileño en 'Secret Story'

A pesar de que el primero de los porcentajes había destacado desde la gala del domingo 7 de noviembre, e incluso en el programa del día anterior se había situado por encima con un 48,1% frente a un 32,7% y un 19,2%, las cosas comenzaron a igualarse en el arranque de la gala a las ocho de la tarde, cuando las cifras marcaban 38,1%, 27,8% y 34,1%. Unas tres horas más tarde, ya en el prime time, la diferencia entre los votos de los tres nominados era mucho menos notable, con un 33,2%, un 32,7% y un 34,1% lo que aumentaba aún más la incertidumbre sobre la identidad del próximo salvado.

A medida que avanzaba la noche, los porcentajes fueron cambiando hasta el punto de que la segunda cifra comenzó a destacar levemente con respeto a las otras dos, hasta que ya, al término de la gala, se mostraron por última vez antes de conocer la identidad del concursante salvado: un 30%, un 38,6% y un 31,4%. Fue entonces cuando, para dar algo de emoción, Sobera comunicó al primer concursante que seguía nominado, en ese caso, Pica. "Me lo esperaba. Ahora necesito escuchar quién es la persona que se salva, con el deseo de que no tenga que ir con Julen a esa sala y tener un poco de esperanza de que, a lo mejor, yo vuelva", confesó la catalana.

"Que sea lo que tenga que ser"

Pica tuvo que esperar entonces para conocer si su pareja se salvaba de continuar nominado, puesto que, de no salvarse, significaba que tendrían que separarse sí o sí. Afortunadamente, De la Guerra fue el concursante con menos votos en contra de la noche, lo que dejaba un duelo final entre Pica y Martínez, de cara a la cita del jueves 11 de noviembre. "Muchas gracias a la gente que quiere que siga aquí. Sin los espectadores no podríamos estar aquí, viviendo esta experiencia, que es algo único", declaró el madrileño, agradecido también con sus seres queridos. "Llevo aquí más de lo que pensaba que iba a estar, es la tercera nominación. Si me toca irme: mamá, vuelvo a casa, lo siento. Y si me quedo, feliz también. Que sea lo que tenga que ser", manifestó por su parte Pica, aliviada por la salvación de su novio.