Por Diego López |

A Isabel Rábago no le ha hecho mucha gracia los comentarios de sus ya ex-compañeras de 'Espejo público', Laura Fa y Lorena Vázquez. La polémica surge cuando esta última confirma en su podcast conjunto, Mamarazzis, que abandona el magacín matinal de Antena 3 después de que el programa haya decidido prescindir del corazón la próxima temporada.

Entonces, Fa bromea sobre la continuidad de Rábago, "lo bien que va ser un poquito facha algunas veces". A partir de ahí, las dos se enzarzan en una conversación con mucha sorna e ironía. "Está por abogada", le responde Vázquez. "No por facha. No por ideología política, ¿Cómo puedes pensar algo así, Laura?".

"Si se acaba de licenciar hace dos días", le contesta Fa. "Qué quieres que te diga, a mi me han dicho que está porque tiene conocimientos, desde dentro, de cómo funciona el mundo de la política", responde Vázquez.

Rábago, indignada por la "sororidad" de sus compañeras

La respuesta se ha hecho esperar unos días, pero Isabel Rábago ya ha contestado a través de sus redes sociales. Con un mensaje que arranca con un "¡Qué tremendo y triste!", la abogada y todavía colaboradora de 'Espejo público' asegura que ella no señala ideológicamente a nadie. "No menosprecio la valía profesional de nadie, no cuestiono decisiones que no me competen, ni hago pública la situación laboral privada de un compañero de plató con supuestos argumentos que no me han dado ni a mí".

"Luego nos sentamos en los platós a dar lecciones no sé de qué. Muy feminista todo, ¿no? ¡Qué tristes!", concluye Rábago.

Lo cierto es que, a estas alturas del verano, el nombre de Rábago es uno de los pocos confirmados para la nueva temporada de 'Espejo público', que con su giro hacia la política tendrá que ampliar y renovar su plantel de colaboradores, aunque todavía no ha hecho pública la lista de rostros que se incorporarán al magacín de Susanna Griso.



