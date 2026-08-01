Por Diego López |

Ana Rosa Quintana se suma al plantel de presentadores que suspenden sus vacaciones por motivos de actualidad. Aunque la presentadora de 'El programa de Ana Rosa' no regresará a Madrid con una edición especial de su programa, como hizo este viernes con éxito Iker Jiménez, sino que se trasladará directamente a Ceuta, desde donde informará en los diferentes programas de su productora, Unicorn Content, así como en 'Informativos Telecinco'.

Quintana comenzará su trabajo en Ceuta este domingo, participando en 'Fiesta', que durante este mes de agosto conduce Frank Blanco. La presentadora conectará también con las dos ediciones de 'Informativos Telecinco' de Carmen Corazzini a mediodía y por la noche.

La última foto de Quintana en su Instagram este verano, apoyando a la Selección desde un barco

Suspender las vacaciones, última moda del verano

La presentadora madrileña continuará en Ceuta el lunes, cuando conectará tanto con ' La mirada crítica ' como con ' Vamos a ver ',. También la veremos en la edición de mediodía de 'Informativos Telecinco' con Isabel Jiménez.

El hecho de que Ana Rosa Quintana suspenda sus vacaciones para aparecer en antena no es ninguna novedad este verano. El primero en hacerlo fue Antonio García Ferreras, aunque en esta ocasión por culpa de los incendios de la semana pasada, poniéndose al frente de un especial de 'Al rojo vivo' en laSexta.

También regresaron por sorpresa Iker Jiménez y Carmen Porter. La pareja regresaba de sus vacaciones en Corea del Sur este viernes, y aterrizaba en Madrid tras un largo vuelo. A las pocas horas, jet lag mediante, ambos estaban en la antena de Cuatro con un especial de 'Horizonte'.

En el caso de 'Horizonte', el esfuerzo extra mereció la pena, puesto que el programa de Cuatro consiguió liderar la noche del viernes, imponiéndose a la oferta de Telecinco, que emitió el último '¡De viernes!' de la temporada, antes de rellenar los viernes de agosto con refritos.

Más allá de los regresos de presentadores titulares, las cadenas han cogido el gusto a aprovechar cualquier noticia como excusa para levantar la parrilla, especialmente aquellos programas cuyo share puede ser superado por un especial. Sin ir más lejos, 'Cine de barrio' vuelve (en teoría) este sábado tras una reciente trayectoria marcada por dos solo programas en mayo, uno en junio y otro en julio.