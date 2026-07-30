Antena 3 prepara grandes cambios en 'Espejo público' para hacer frente a 'Mañaneros 360'

Por Diego López |

La última temporada televisiva ha estado marcada por el contundente liderazgo de La 1 en la franja de mañana gracias a dos programas de corte político y de actualidad: 'La hora de La 1' y 'Mañaneros 360'. Especialmente relevante ha sido el caso de este último, que se remodeló por completo en abril de 2025 con la incorporación de Javier Ruiz y decidió prescindir por completo del corazón.

La decisión fue todo un éxito y, desde entonces, el programa matinal producido por La Cometa TV no ha parado de ganar adeptos. Ahora, ante el éxito del formato de TVE y la cercanía de un ciclo electoral, Antena 3 ha decidido tomar la misma decisión y prescindir por completo del corazón en 'Espejo público'.

La noticia la ha hecho pública una de las colaboradoras habituales de la sección de corazón del programa, Lorena Vázquez, en su podcast "Mamarazzis" junto a Laura Fa. Vázquez ha desvelado que, cuando termine el verano, tendrá un trabajo menos. "Si no hay contraorden, la temporada comenzará sin prensa del corazón, o sea, no habrá una sección rosa, con lo cual pierdo un trabajo", ha declarado Vázquez.

La cancelación del corazónde esta sección como Pilar Vidal, Nando Escribano Gema López , que centraban su participación sobre todo en esta franja del programa.

Susanna Griso en 'Espejo público'

Algunos de ellos serán reubicados en las secciones de política o actualidad, como es el caso de Isabel Rábago. "Lo bien que viene ser un poquito facha algunas veces", bromeaba Lorena Vázquez en "Mamarazzis" al analizar la continuidad de la periodista, que fue directora de comunicación del PP de Madrid entre 2018 y 2019.

¿Nuevo rival en La 1?

El nuevo 'Espejo público' podría competir en septiembre con un renovado 'Mañaneros 360' con Jesús Cintora al frente, si Javier Ruiz finalmente acepta la oferta de José Miguel Contreras y ficha por La Séptima.

El fichaje de Ruiz por la séptima parecía cerrado desde los inicios del canal, pero da la sensación que no termina de materializarse y podría haberse enfriado en los últimos días. Tanto es así que Contreras ha hecho un llamamiento público a Ruiz para que se una al canal como "el primer director de La Séptima", asegurando que "tiene una oferta sobre la mesa".

Si finalmente Ruiz se marcha de la pública, la idea de TVE es, por tanto, de colocar a Cintora en su lugar, dejando a Gonzalo Miró al frente de 'Malas lenguas' tras asumir la sustitución de Cintora en verano.