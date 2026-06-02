Ivonne Reyes, operada tras abandonar 'Supervivientes' por una aparatosa caída

Por Fidel Conejero |

Ivonne Reyes ha sido intervenida quirúrgicamente este martes tras la lesión que sufrió durante su paso por 'Supervivientes'. La propia concursante ha compartido la noticia con sus seguidores a través de las redes sociales, donde ha informado tanto de su entrada en quirófano como de su estado tras la operación.

Horas después de la intervención, la venezolana tranquilizaba a sus seguidores confirmando que todo había salido según lo previsto. "Gracias hermana, gracias familia, gracias a mis bellos amigos. Gracias a Dios, ¡por fin me han operado! Grandes mis médicos y todo su equipo", escribía en una publicación acompañada de una imagen desde el hospital junto con su hermana que está acompañándola durante estos momentos de convalecencia.

Ivonne Reyes: "Quiero dar las gracias a toda la gente que me ha apoyado"

La operación llega apenas unos días después de su abrupta salida de 'Supervivientes'. Ivonne Reyes tuvo que abandonar el concurso de Telecinco tras sufrir unadurante una de las pruebas celebradas en Honduras. El accidente le provocó unque obligó a su, donde los médicos determinaron queen el reality y debíapara someterse al tratamiento correspondiente.

Tras volver a España, la exconcursante compartió varias imágenes de su recuperación en las que aparecía con la pierna inmovilizada. En aquel momento quiso agradecer públicamente el apoyo recibido desde que se conoció su lesión.

"Quiero de corazón dar las gracias a toda la gente que me ha apoyado, a mi familia bella, hermosa, a todos mis amigos, a la gente que no me conoce por el apoyo que me ha estado dando, por las oraciones y las buenas vibras", expresó entonces.

Ivonne también confesó la frustración que le produjo tener que abandonar la aventura antes de tiempo, aunque aseguró que seguiría muy pendiente de sus compañeros desde casa. "Estaré viendo a mis chicos allí. Que tengan mucha suerte todos. Tengo rabia, impotencia y tristeza, pero ustedes saben que es lo que toca. Todo saldrá bien", afirmaba.

Ahora, tras pasar por quirófano y con la intervención ya superada, la concursante inicia una nueva etapa centrada en su recuperación, acompañada por su familia y agradecida por las numerosas muestras de cariño recibidas durante las últimas semanas.