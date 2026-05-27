Por Redacción |

La gala 12 de 'Supervivientes: Conexión Honduras' , tras 83 días de aventura, arrancó con un avance cargado de reproches y discusiones. La tensión volvía a estar en máximos con un fuerte enfrentamiento entre Darío Linero y Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo , otro choque entre Maica Benedicto y Aratz Lakuntza y un nuevo capítulo del conflicto por las latas escondidas por Claudia, que aseguraba no encontrar la que había ocultado.

Además, era noche de salvación, aunque Claudia todavía desconocía que acabaría nominada por el poder del tridente dorado. La gala comenzó desde el Ágora de Poseidón, donde Ion Aramendi y María Lamela comunicaron que Aratz saldría de la lista de nominados y que su lugar lo ocuparía Claudia.

Antes, los supervivientes conocieron la decisión que habían tomado sus compañeros entre disfrutar de una barbacoa o quedarse con el tridente. Eligieron el poder y, con ello, la posibilidad de modificar la nominación. Primero supieron que Aratz quedaba salvado. Después llegó la gran incógnita: quién ocuparía su puesto.

El programa mostró entonces el vídeo en el que Aratz proponía a Claudia Chacón como sustituta. Alvar, aunque después terminaría nominándola, defendió en ese primer momento que ella eraClaudia, al ver las imágenes, reconoció que de Aratz no le sorprendía, pero que si Alvar la elegía lo sentiría como una traición enorme.

La concursante recordó todo lo que ambos habían hablado durante la convivencia, el apoyo que se habían dado y el pacto que, según ella, tenían desde su paso por zona parásita. "Solo espero que no me traicione alguien a quien yo no traicionaría", dijo antes de conocer la decisión definitiva.

Cuando Claudia descubrió que era la nueva nominada, se quedó completamente impactada. Después estalló contra Alvar, al que acusó de falso y traicionero. La superviviente amenazó con empezar a contar todo lo que, según ella, él había dicho de sus compañeros. "Eres un traicionero y menos mal que se te está viendo la cara y que lo va a ver todo el mundo", le reprochó.

Claudia estalló contra Alvar tras descubrir que había sido nominada por el poder del tridente dorado

Claudia aseguró que muchas personas ya le habían advertido sobre Alvar, pero que ella no había querido creerlo. "Te querías beneficiar de mí y en zona parásita hablaste mal de todos", añadió, visiblemente dolida por una nominación que interpretó como una ruptura total de confianza.

La reacción del grupo tampoco tardó en llegar. Alba Paul afirmó que no le sorprendía lo ocurrido y advirtió a Claudia de que confiar en alguien que, según ella, ya había traicionado a otras personas era un riesgo. Darío fue aún más contundente y aseguró que Alvar había usado con Claudia el mismo método que con Nagore Robles , Ivonne Reyes , Alba y con él mismo: acercarse, ganarse la confianza y después "clavarla por la espalda".

Alvar intentó defenderse asegurando que se reía de todos ellos, mientras Darío le respondía con ironía. Maica, por su parte, admitió estar sorprendida por la estrategia del concursante y cuestionó su forma de jugar: "Tu manera de jugar no me gusta".

Borja y Darío siguen nominados antes de una prueba accidentada

Después del terremoto provocado por el tridente dorado, llegó la ceremonia de salvación. Claudia, todavía dolida por la decisión de Alvar, aprovechó incluso el momento de tensión bajo el posible barro para mandarle un mensaje directo: "Ve de frente como voy yo".

El primero en conocer su destino fue Borja Silva , que continuará nominado de cara al próximo jueves. Después llegó el turno de Darío, que también seguirá en la lista. La salvación quedaba, por tanto, entre José Manuel Soto y Claudia.

Borja y Darío continuaron nominados, mientras Claudia y Soto se jugaron la última salvación de la noche

Antes de resolverlo, los supervivientes se enfrentaron a la prueba de recompensa por equipos. Los grupos quedaron divididos en tres tridentes: el verde, formado por Alba, Maica y Claudia; el rojo, con Aratz, Ivonne y Alvar; y el tercero, compuesto por Darío, Borja y Soto.

La prueba dejó dos sustos importantes. Primero, Maica se hizo daño durante el turno de su equipo, aunque pudo continuar y, tras ser revisada, se confirmó que estaba bien. Después, Ivonne sufrió una aparatosa caída que obligó a intervenir de inmediato a los servicios médicos. La concursante tuvo que ser evacuada de urgencia a un hospital para realizarle pruebas en la pierna afectada.

Ivonne sufrió una caída durante la prueba de recompensa y tuvo que ser evacuada

El tridente rojo gana y se enfrenta a la lanzadera

A pesar del percance de Ivonne, el equipo ganador fue el tridente rojo, formado por Ivonne, Aratz y Alvar. Sin embargo, la recompensa no estaba asegurada del todo. Los ganadores tuvieron que enfrentarse después a una dinámica inédita por comida, con la posibilidad de sumar premios, pero también con el riesgo de perderlo todo.

El juego, llamado la lanzadera, consistía en lanzarse sobre una plataforma resbaladiza en el mar. Según el color en el que quedara cada superviviente, obtenían una recompensa o sufrían una penalización: el rojo daba un chuletón, el amarillo patatas fritas, el verde ensalada, el azul no otorgaba nada y el negro suponía perderlo todo.

Cada concursante se lanzó dos veces y el equipo terminó consiguiendo dos chuletones y dos raciones de patatas fritas, una recompensa importante en una gala marcada por la tensión, las nominaciones y el accidente de Ivonne.

Darío y Alvar se enfrentan por las gafas de pesca de Soto

Otro de los grandes choques de la gala llegó con el enfrentamiento entre Darío y Alvar a raíz de unas gafas de pesca. Todo comenzó cuando Darío escuchó en la playa que Alvar y Aratz querían quedarse con las mejores y dejarle a Soto las peores para ir a pescar.

En las imágenes se veía cómo ambos se repartían las gafas de mejor calidad. "Nos quedamos tú y yo las que sean buenas. Las que no son una mierda", decía Alvar a Aratz. Sin embargo, cuando Soto se acercó para pedir unas gafas en las que no entrara agua, Aratz le respondió que lo mirarían después porque a simple vista no sabían reconocerlas.

Darío, que había escuchado la conversación, saltó en defensa de Soto. También intervino Borja, que confirmó que a Soto le habían dejado las peores. La tensión aumentó cuando Darío explicó a las chicas que Alvar había intentado salir del paso diciendo en alto: "Cabrones, le habéis dado las malas a Soto", pese a que él mismo había participado antes en la decisión.

Darío acusó a Alvar de actuar a espaldas de sus compañeros tras el conflicto por las gafas de pesca de Soto

El enfrentamiento entre Darío y Alvar fue a más. Darío le acusó de ser un quedabién y Soto añadió que algunos le tenían miedo. Ivonne coincidió con esa lectura y aseguró que todos saben que Soto puede llegar a la final. Borja también cargó contra la situación y señaló que, como Soto suele callarse y no protestar, algunos se aprovechan de él.

Tras ver las imágenes, Darío fue claro: "Alvar delante de la gente dice una cosa, pero a las espaldas dice otra". La discusión terminó con ambos encarados y gritándose muy cerca, después de que Alvar negara lo que acababan de mostrar los vídeos. Darío le advirtió entonces que no volviera a ponerse así delante de él.

Claudia gana un privilegio y se salva de la nominación

Después llegó el momento de elegir al concursante que, según el grupo, necesitaba una llamada de atención. El primero en votar fue Darío, que estaba acompañado por su madre tras recibir una sorpresa durante la experiencia, y eligió a Alvar.

Después fue el turno del resto de supervivientes, situados en la zona roja. María Lamela explicó que el contenido de la vasija decidiría el castigo o el privilegio: si el líquido era rojo, habría penitencia; si era verde, el elegido obtendría una ventaja.

La más votada fue Claudia, pese a empatar con Alvar. La decisión final quedó en manos de Alba, como líder, que eligió que fuese Claudia quien se enfrentara al contenido de la vasija. Sin embargo, el líquido era verde, por lo que la concursante obtuvo un privilegio.

Dentro del cofre, Claudia descubrió que tendría que repartir las tareas de la playa hasta la gala del jueves. Además, solo la persona designada podría realizar cada función; si otro compañero la hacía, todos serían castigados. Claudia nombró a Alba responsable de la pesca, se quedó para ella el reparto de la comida, eligió a Maica para cocinar y dejó a Darío como encargado del fuego.

Claudia se salva tras la traición de Alvar en una gala marcada por su bronca con Darío y la caída de Ivonne

La gala terminó resolviendo la ceremonia de salvación. Tras conocer que Borja y Darío continuaban nominados, la salvación quedaba entre Soto y Claudia. Finalmente, Claudia consiguió librarse de la nominación provocada por la decisión de Alvar con el tridente dorado, mientras que Soto pasó a formar parte de la posible expulsión del jueves.