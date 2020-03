Jaime Lorente y Úrsula Corberó alucinan con las recomendaciones sexuales de Broncano para la cuarentena

Jaime Lorente y Úrsula Corberó visitaron el lunes 30 de marzo 'La resistencia' para promocionar la cuarta parte de 'La Casa de Papel', a punto de estrenarse en Netflix. Una charla con David Broncano que dio para repasar sus hábitos durante la cuarentena y también analizar algunas posturas sexuales "adecuadas" para esta atípica situación.

Broncano, Jaime Lorente y Úrsula Corberó

Todo empezó cuando el presentador reconoció que no paraba de jugar al "GTA 5" en la PlayStation. Un vicio que comparte con Jaime Lorente. "Yo la suerte que tengo es que vivo con mi chica y me tiene un poco atado", explicó el actor que da vida a Denver. "¿En qué sentido?", preguntó Corberó jocosa. "No es que le estéis pegando al BDSM, ¿no?" apuntó el presentador entre risas.

Esa conversación abrió la puerta a que Broncano compartiese con ambos una serie de recomendaciones sexuales de un periódico durante la crisis del coronavirus. "Evitar los besos, tiene que ser un sexo crudo, seco, como follar en Fabrik", explicó el cómico ante las carcajadas de sus invitados. "Hostia, qué chungo", dejaba caer Corberó. "¿Os ha traído recuerdos?", bromeó el presentador.

"El virus se transmite a través de las heces, por lo que se recomienda evitar la práctica sexual anal-oral", siguió enumerando Broncano, a lo que Jorge Ponce, también en plató, respondió: "Si no vamos a poder comer culo pues ya no follamos". A Úrsula se le empezaba a atragantar el tema: "Joder, chicos, se me están removiendo las tripas un poco, que aquí en Buenos Aires es muy pronto".

"El sexo está en la liberación"

Jaime parecía seguir muy interesado en el tema. "Es que llevo una bien y dos mal", apuntaba con humor. Broncano lanzó un último consejo: "No existen pruebas de que el virus esté en los fluidos vaginales o en el semen, o sea que el coito clásico sin mucho cariño se puede. Que le des la espalda al otro, lavarse las manos antes y después del coito...". Pero Úrsula Corberó non estaba conforme: "Para follar así, mejor no follar. Para eso es mejor apañarse solo en casa. El sexo está para la liberación, no para estar pendiente de todo", zanjaba la actriz que interpreta a Tokio en la ficción.