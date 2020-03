Miquel Montoro reaparece en 'La resistencia' y explica los inconvenientes de la fama tras el "Hostia pilotes"

Debido a la crisis del coronavirus, 'La resistencia' se sigue emitiendo bajo mínimos en #0, sin público en el Teatro Arlequín y con el equipo justo y necesario en plató. Para animar este clima atípico decidieron llamar a Miquel Montoro, el joven youtuber que se hizo famoso por el vídeo de "¡Hostia, pilotes!". "Estamos pasando un mal rato, ha sido verte y se me ha alegrado el corazón", confesaba David Broncano al darle la bienvenida vía videollamada.

Miquel Montoro, en 'La resistencia'

El presentador quiso conocer cómo estaba viviendo Montoro esta cuarentena desde su casa en Mallorca porque, entendía, "la agricultura sigue funcionando estos días". "Claro, y los animales siempre comen, no les puedes decir que hoy estamos en cuarentena y te quedas sin comer", aclaraba el youtuber entre risas, ante lo que Broncano agradecía su buen humor: "Eres el sol que sale entre las nubes".

El joven también habló sobre su creciente fama, mayor incluso después de su visita al plató de 'La resistencia' hace un mes y medio. "Un poquito más estresado porque la gente me conoce un poco más, pero bien", dejaba caer Montoro. "Yo lo pasé un poco mal por tu familia porque sabía que os iban a dar un poco la turra", confesaba el presentador. Quitando hierro al asunto, Montoro sí confesó que ahora tenía un representante oficial: "Nos lo lleva él, porque hay mucha gente que nos llama y que se quiere aprovechar un poco".

El consejo de Broncano

David Broncano quiso prestarle un consejo al invitado para lidiar lo mejor posible con la fama y los compromisos que le pudieran surgir en el futuro: "En general, yo te diría que lo que veas que no te apetece mucho, no lo hagas Si a ti no te apetece hacerlo con diversión, pasa", le recomendó el presentador. "Es lo que intento hacer", aseguró Montoro, que para terminar difundió la receta del bocadillo perfecto para esta cuarentena: "Chistorra de calidad, un buen pan, cebolla y pimiento verde, para merendar eso va perfecto".