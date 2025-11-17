James Pickens Jr., Richard Webber en 'Anatomía de Grey', padece cáncer de próstata

Por Fernando S. Palenzuela |

James Pickens Jr. ha compartido con la gente una importante noticia que afecta a su salud: padece cáncer de próstata. El actor, conocido por su trabajo en 'Anatomía de Grey', donde interpreta al veterano doctor Richard Webber, ha expresado en una entrevista que le diagnosticaron un tumor después de observar algo "sospechoso" en una prueba.

"No es la clase de noticia que alguien quiere escuchar, pero, siendo sinceros, el cáncer de próstata ha atravesado a toda mi familia", comentaba Pickens en una entrevista realizada para Black Health Matters. Tal y como relataba, muchos miembros de su familia han tenido que hacer frente a esta enfermedad: "Mi padre lo tuvo. Muchos de sus hermanos también lo tuvieron. Hubiera estado sorprendido de no tenerlo".

James Pickens Jr. junto a otros compañeros de 'Anatomía de Grey' en una escena

"Tengo un primo de 90 años que todavía está vivo y lo tuvo. Su hijo también lo tiene. La pareja de uno de sus hermanos también lo tuvo. Nadie, hasta donde yo sé, ha sucumbido a él", se mostraba esperanzador. Precisamente el hecho de tener este historial familiar es lo que ha permitido detectarlo con rapidez, pues confirmaba que comenzó a hacerse pruebas a los 41 años.

James Pickens Jr. interpreta a Richard Webber en 'Anatomía de Grey'

El tratamiento

El intérprete explicó que en enero de 2025 se realizó el test PSA y su médico de cabecera le mandó al urólogo, quien a su vez. Tras esta prueba, le mandaron una biopsia y fue donde descubrieron que tenía un tumor. Afortunadamente,y estaba bien localizado en un cuadrante de la próstata.

Una vez confirmado que padecía cáncer de próstata, los médicos le dieron al actor de 'Anatomía de Grey' dos opciones: radioterapia o una prostatectomía radical. James Pickens Jr., junto al equipo de doctores, optó por la segunda opción, que consistía en extirpar la próstata. "Lo detectamos muy pronto y por eso pensaron que sería la mejor opción", contaba. "Tengo una variante rara que no se suele ver. Prefirieron pecar de precavidos y vigilarlo".