Marta López descubre una nueva infidelidad de Alfonso Merlos en directo en 'Sábado deluxe'

Los medios de comunicación parece que se han convertido en el lugar idóneo para que Marta López descubra las infidelidades de Alfonso Merlos y es que tras la pillada al periodista en el programa 'Estado de Alarma' de Youtube, la colaboradora de televisión ha descubierto dos nuevas deslealtades del que fuese su novio en la entrega de 'Sábado deluxe' emitida el 26 de abril. Esta acudió al espacio y dio su versión de todo lo que ha sucedido con Merlos, pero lo que posiblemente no esperaba es que la dirección del formato recibiría unas contundentes imágenes que no dejaban lugar a la duda: el periodista político le llevaba siendo infieel desde hace ya unos meses.

Marta López en 'Sábado deluxe'

El formato emitió unas imágenes que habrían sido grabado el pasado 29 de enero en Madrid y en ellas vemos a Alfonso Merlos besando a una mujer en un bar; una contundente prueba que este ya le había sido infiel desde hace mucho tiempo. López se quedó totalmente impactada y es que estaba convencida que lo vivido con Alexia Rivas era un caso aislado, algo que parece que no es así. Finalmente, López logró resistir y no emocionarse ya que se quedó completamente en shock y dejó claro que a día de hoy se alegra de haber descubierto todo y así poder apartarse de alguien que la llevaba engañando mucho tiempo. En cuanto a la identidad de la chica del vídeo, públicamente no se reveló su nombre pero en redes sociales se apuntó a que se trataba de una miembro del partido ultraderechista VOX.

¿También con Gema Serrano?

Pero la noche dio para mucho más y es que Jorge Javier Vázquez reveló en directo que Kiko Hernández advirtió a Marta López tres meses atrás de una supuesta deslealtad de Alfonso Merlos con Gema Serrano, la conocida amiga de Bigote Arroced. Esta no le había dado importancia ya que el idilio entre Merlos y Serrano se habría producido en verano, cuando todavía no estaba con ella (empezaron en octubre 2019), pero lo que esta no esperaba es lo que reveló Carolina Sobe en directo. "Empezaron en verano, tengo fotos (...) y estando con ella empezó contigo, Marta", soltó Sobe, afirmando que Gema está hablando con colaboradores y redactores de prensa del corazón y dejando claro que ella vivió en su día lo que está sufriendo ahora Marta: también le fue infiel hasta que rompió con ella y se quedó con López.

El bombazo de 'Viva la vida'

Antes de todos estos bombazos, la colaboradora de 'Viva la vida' descubrió en el programa donde trabaja que la relación entre Alexia Rivas y Alfonso Merlos arrancó mucho antes de lo que ella creía. Unas imágenes publicadas en exclusiva en el magacín conducido por Emma García sacaron la verdad a la luz: ambos estaban cenando juntos el pasado 11 de marzo, justo antes del inicio del confinamiento. Esto evidencia que sí, los dos habían iniciado un idilio amoroso, o al menos estaban ya teniendo sus primeras citas, mucho antes de lo que Marta López creía. Un nuevo jarro de agua fría que parece que no será el único y es que los responsables de 'Viva la vida' y 'Deluxe' ya dejaron claro que la información está empezando a florecer y los bombazos sobre Merlos y su vida no han hecho más que empezar.