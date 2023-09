Los Javis presentan 'La Mesías' en San Sebastián: "No está basada en un hecho real, es puramente original"

Por Sergio Navarro |

El 11 de octubre se estrena una de las series que prometen ser una de las más destacadas del año: 'La Mesías'. Llegará por todo lo alto y para ir abriendo boca ya se ha presentado por todo lo algo dentro del Festival de Cine de San Sebastián en la Sección Oficial. Los Javis son los guionistas, productores y directores que han estado acompañados en la rueda de prensa por su extenso y espectacular reparto: Macarena García, Roger Casamajor, Ana Rujas, Lola Dueñas, Carmen Machi, Albert Pla, Amaia, Biel Rossell Pelfort, Irene Balmes, Bruno Núñez, Carla Moral y Cecilia Roth.

"La serie surgió grabando el capítulo 6 de 'Veneno'", ha comenzado diciendo Javier Ambrossi , mostrando las ganas que tenían de hacer algo tipo "Las vírgenes suicidas" o "Mujercitas". "Pero se nos quedaba cojo sin el arco necesario ycomo las SAX o unos hermanos de Manhattan que se encerraron a ver películas de Tarantino. Teníamos ganas de hacer una mirada oscura, cómo sería nuestra mirada del thriller".

Recoge la palabra Javier Calvo para señalar que en todos los casos que investigaban de familias había dos cosas en común: "el fanatismo religioso que venía de alguna creencia férrea y el arte, como música, películas... Nos dimos cuenta de que estábamos haciendo una serie de irse de casa, de cómo hay muros que hay que irse a descubrir el mundo". Por ello, Ambossi subraya que 'La Mesías' es "una crítica con el poder que oprime, del que manda y dice a una minoría que no vale y cuando las minorías deciden salir de este fascismo y mandar al opresor a tomar por culo".

Presentación de 'La Mesías'

Fran Araújo, productor por parte de Movistar Plus+, cuenta que la relación con los Javis y esta serie fue "amor a primera vista" y detalla que "es difícil encontrar tanto talento, compromiso y brillantez" y que "han sido tres años donde han trabajado mucho hasta el mínimo detalle". Y es que los Javis tienen una mirada muy particular y un punto de vista del que encontrar las historias que hace difícil que no emocione al espectador.

Cómo conectar con el público

"Hay creadores mayores queriendo contar cosas de jóvenes y se nota mucho que no lo son", introduce Calvo para señalar que ellos son lo contrario: "Somos personas jóvenes que nos hacemos pasar por viejas". Y es que aun con una serie como 'La Mesías', el público joven conecta y esto ocurre porque les sorprende. Ambossi cuenta que "se les tacha de incultos pero son los que más saben de audiovisual. Los jóvenes saben que no les vamos a tratar de tontos". A modo de anécdota sobre este asunto, Calvo ha recordado que muchos productores le dicen que para conectar con la gente es hablar de poliamor". A esta sugerencia, que él no da crédito, solo le sale responder: "Pues hable usted de poliamor, señora, si eso le parece moderno".

No está basado en hechos reales

Se relaciona mucho esta historia con la de las Flos Mariae, pero se han encargado los creadores de desvincularse plenamente de esta relación. "No está basado en un hecho real, es la unión de muchas creencias, de muchos tipos de vista. Es una serie puramente original de cosas que nos gustan, motivan y hay más cosas de nuestra vida".

Por poner ejemplos, hay muchos representantes que se ven reflejados en 'Paquita Salas' y no es un biopic de ellos, o el caso de Anna Allen en esa misma serie. "Mirar la realidad e imaginar cómo es la realidad pasada por tu filtro es más poderoso que hacer un biopic", apunta a modo de conclusión Javier Calvo.

¿Cómo se eligió a cada miembro del equipo?

Los Javis han contado cómo fue la elección de cada uno de los protagonistas de la serie. "En el caso de Roger, no vimos a nadie más", antes de que abriera la boca en el casting, ya sintieron que era él. "En el caso de Amaia, Macarena y Carmen escribimos para ellas", confiesan antes de contar lo que ocurrió con Ana Rujas y Lola Dueñas: "Nos encantaban pero se lo pusimos difícil porque eran el día y la noche", teniendo que interpretar al mismo personaje en distintas etapas.

Centrados en el caso de Rujas, pidieron a los Javis que miraran más actrices fuera de su círculo, pero ellos tenían claro que querían a ella: "¿Quién es esa madre joven que no quieres querer?", se preguntan provocando la carcajada del auditorio en la presentación. Por su parte, sintieron mucho apuro antes de mandar la propuesta a Cecilia Roth y en el caso de Albert Pla recuerdan que hizo muchos castings y les preguntaba a los Javis: "Bueno, ¿cuándo me cogéis? ¿Cuándo empieza esto?".

Amaia y Albert: de músicos a actores

Amaia y Albert Pla tienen su carrera profesional a la música, pero también hacen sus pinitos en el audiovisual y en 'La Mesías' tienen papeles clave. "Lo que más valoro es haber trabajado con los Javis, que tenemos una relación estrecha y me he sentido en total confianza. Era algo que desde pequeña me ha llamado la atención y ha sido un viaje increíble. He vivido cosas que no me había planteado. Al principio estaba rayadísima, pero luego he estado muy cómoda y creo que se ha dado bastante bien", comenta Amaia. Por su parte, Albert ha sido más escueto al contar su experiencia: "Ha estado bien esto de creer en Dios durante 6 meses".