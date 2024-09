Jesulín de Ubrique, ingresado en un hospital malagueño tras sufrir un microinfarto

Por Alejandro Burrueco Marín |

Tras su aparición televisiva el pasado jueves 5 de septiembre en 'Emparejados' junto a María José Campanario, Jesulín de Ubrique ha sido ingresado en un hospital malagueño este domingo 8 de septiembre por un microinfarto, como informa La Razón. Ha sucedido en torno a las siete de la mañana, cuando el extorero se encontraba en el municipio malagueño de Rincón de la Victoria.

Jesulín de Ubrique en 'Emparejados'

No es la primera vez que el extorero Jesús Janeiro se enfrenta a. En agosto de 2017, durante una corrida en la plaza de toros de Lanzahíta, en Ávila,. Finalmente salió a la luz que tuvo una arritmia, ya que su ritmo cardíaco se elevó de manera irregular, pero posteriormenteen declaraciones a EFE asegurando que estaba "hecho un toro".

Acerca de los acontecimientos en Lanzahíta se sinceró con la revista ¡Hola!: "De repente sentí el cuello y los músculos totalmente rígidos y me asfixiaba... Aún así, llegué hasta la enfermería por mi propio pie". "Me sentí como si se me hubiera acabado la batería, como si me hubieran desconectado. En el momento en el que quise hacer un esfuerzo fuera de lo normal, mi cuerpo no respondió", declaró el extorero sobre el momento concreto de esa indisposición.

Su paso por 'Emparejados'

Como mencionábamos anteriormente, Janeiro apareció en la pequeña pantalla hace tan solo un par de días con su mujer María José Campanario en el programa de Joaquín Sánchez y Susana Saborido. En el espacio del prime time de Antena 3, el extorero hizo mención a su hijo Hugo, de dos años, pero recordando su primera paternidad, compartida con Belén Esteban: "Es como volver otra vez para atrás, pero no es lo mismo volver cuando tienes 20 años que cuando tienes 48. Ya estás tú 'refinado', preparado".