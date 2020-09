El desnudo integral de Jesús Manuel en 'Sálvame' para evitar que salga a la luz una foto suya muy comprometida

Es raro la semana en la que Kiko Hernández no suelta una de sus famosas bombas en 'Sálvame'. Al teléfono del colaborador llegan constantemente informaciones muy jugosas sobre sus compañeros y esta vez le ha tocado el turno a Jesús Manuel Ruiz. Hernández ha mostrado la imagen a Jorge Javier Vázquez y al director del programa mientras afirmaba: "Es estas cosas cosas que piensas que no te lo van a mandar en la vida. No lo saquemos que sino nos cierran el programa".

Jesús Manuel ha sonreído visiblemente nervioso al verla y ha comenzado a sentirse molesto y a evitar hablar del tema porque la imagen mostraba un ámbito de su vida privada: "He decidido que nunca voy a ser centro de la noticia". Las especulaciones en plató sobre qué podía contener dicha imagen han aumentado cuando Kiko Hernández ha confesado que si un colaborador tuviera una foto así suya "se moriría".

Jesús Manuel Ruiz se desnuda en 'Sálvame Tomate'

Kiko ha decidido mostrar la imagen a Belén Esteban que, con la boca abierta, ha dicho: "Pero y eso, ¿cómo puede ser?"; para a continuación dirigirse a su compañero y preguntarle, aún impactada por el contenido de la foto: "¿Eso lo mandas?". Entre risas y ya más relajado, Jesús Manuel ha afirmado que no es "nada grave" y que no le importaría que algunos compañeros más la vieran. Ha sido entonces el turno de María Patiño que apenas podía mantener la mirada fija en la pantalla del pudor que sentía.

Tras estas insinuaciones y especulaciones, por fin Jorge Javier ha revelado cuál era el contenido que se podía ver en la imagen: "Jesús Manuel le envía una fotografía totalmente desnudo, muy subida de tono, a una persona con la que está ligando en una aplicación de ligoteo". Harto de que Kiko Hernández le preguntase por qué no podían proyectar la imagen en la pantalla grande del plató, Jesús Manuel ha estallado: "Es que para hacer eso, ¡salgo yo!". Una decisión que ha sido aplaudida con entusiasmo por sus compañeros, menos por María Patiño, preocupada por la prohibición de emitir en horario de emisión infantil un desnudo.

"Estás depilado"

En 'Sálvame Tomate', Jesús Manuel ha cumplido su promesa y ha comenzado quitándose el albornoz que le dejaba únicamente en ropa interior. "Jamás había visto unos pezones tan salidos", ha comentado el presentador, que también ha señalado que los calzoncillos "están un poco deshilachados". Jorge Javier también se ha sorprendido por lo depilado que estaba el colaborador: "Tú sabías que algo que iba a pasar hoy".

Antes de quitarse la ropa interior, Jesús Manuel ha dejado claro que estaba tranquilo y convencido con su decisión, alegando que "más íntimo es llorar que salir desnudo". Ya desnudo, ha reconocido que sí que le daba un poco de vergüenza, pero que prefería mostrarse él que permitir que otra persona mostrase su foto íntima. También ha admitido que no sabe quién fue el destinatario de esa imagen, pero que no le preocupa. El momento ha terminado con los aplausos de sus compañeros por su atrevida decisión.