Joaquín Prat critica a Jorge Javier Vázquez por abandonar 'Sábado deluxe': "Una falta de respeto"

Días después, la tremenda bronca de Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban en 'Sábado deluxe', que acabó con el presentador abandonó el plató y la "princesa del pueblo" llorando amargamente, sigue dando que hablar. Una discusión que ha sembrado un polarizado debate entre los seguidores de Telecinco y también entre los tertulianos de 'El programa de Ana Rosa'.

Joaquín Prat

Joaquín Prat no se ha mordido la lengua para opinar de la espantada de Jorge Javier, que cedió el testigo a Lydia Lozano para continuar con la entrevista: "Dejó claro por qué a veces es mejor que los amigos no hablen de política. Yo lo evito la mayoría de las veces. Todos nos equivocamos, yo el primero, pero si hubiese sido Jorge no me hubiese marchado del plató. Me parece una falta de respeto al espectador", admitió Prat.

Es mi humilde opinión", sentenció Joaquín, con Ana Rosa evitando entrar en la polémica, limitándose a negarse a opinar el presentador profundizó en la polémica para aclarar que, en su humilde opinión, "no es un tema de ideología, sino de que le molesta que con ese comentario le ha puesto en otro lugar. Lo hace suyo porque siente que no va a darle a nadie lecciones cuando he estado 100 días viniendo a currar".

Ana Rosa no se moja

Ana Rosa Quintana no ha querido "mojarse" y se ha limitado a apuntar: "Tenemos un programa muy largo. Aquí cada uno tiene también sus opiniones. No voy a opinar de compañeros, que son además amigos y que lo arreglarán pronto".

Quien sí se pronunció abiertamente fue Alessandro Lequio, para quien : "Por una discusión política se han roto familias y amigos, pero Jorge Javier no tendría que haber reventado porque no tiene la disculpa de la incultura". El italiano también ha lanzado un dardo a Belén: "No puede ir de abanderada de la gente mileurista porque hace mucho que dejó de tener algo así".