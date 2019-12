Joaquín Prat estalla contra Pilar Gutiérrez y decide vetarla de 'Cuatro al día': "Esta tía no vuelve a entrar"

'Ven a cenar conmigo' dejó recientemente un tenso momento durante la cena en casa de Omar Montes: el cantante y ganador de 'Supervivientes 2019' acabó echando a la franquista Pilar Gutiérrez ante sus continuos comentarios islamófobos. Un tema sobre el que hablaron con la protagonista en 'Cuatro al día', a través de una conexión en directo, donde Gutiérrez insistió en defender su postura. Algo que Joaquín Prat no estuvo nada dispuesto a tolerar, hasta el punto de que decidió vetarla definitivamente del programa.

Joaquín Prat, enfadado en 'Cuatro al día' ante los comentarios islamófobos de Pilar Gutiérrez

"¿Una religión asesina también hay que respetarla?", cuestionó Gutiérrez, acabando así con la paciencia del presentador, quien se mostró muy enfadado ante dicho comentario. "Se acabó. Pilar, no voy a tolerar que hable usted de la religión musulmana como de una religión de asesinos", declaró Prat, mientras Pilar aseguraba que dicha fe "promueve la violación" y calificó a sus creyentes de "violadores", ante la indignación del presentador y sus compañeros. "Usted muestra un desconocimiento absoluto de lo que dice el Corán. Usted emplea las mismas palabras que dice el Corán que no se deben emplear", criticó Joaquín, antes de mencionar términos como "infiel" o "yihad" y defender que "el Corán invita a que se utilicen palabras amables".

"¿No se ha enterado de que en Suecia se tienen que poner el velo las suecas para que no las violen?", soltó Gutiérrez, aumentando el enfado de Prat. "No se lo voy a permitir. Nos estarán viendo muchos musulmanes que estarán escandalizados", declaró el presentador, tajante. "¿Cómo que no me lo va a permitir? ¿El qué no me va a permitir usted, oiga? Que aquí hay libertad de expresión y estamos en un país libre", estalló Pilar, ante lo que Prat afirmó que no le permitiría declarar que "la religión musulmana es una religión de asesinos". "No se lo permito, adiós muy buenas", despidió Prat, mandando cortar la conexión en directo ante la perplejidad de Gutiérrez, que insistía en que lo que ella había dicho en el programa "lo dicen en el Corán".

"Es una ignorante"

"No lo dicen en el Corán. Es usted una indocumentada, una ignorante", replicó el presentador, muy serio, con la conexión ya finalizada. "En este programa, esta tía no vuelve a entrar. Punto", zanjó Prat, dirigiéndose al equipo situado tras las cámaras. "No se pueden decir estas barbaridades en televisión, coño", protestó Joaquín, enfadado, antes de recordar que le había pasado algo parecido en 'El programa de Ana Rosa', donde "ya la tuve que mandar a paseo". Un tenso episodio que tuvo lugar después de que Pilar Gutiérrez echara balones fuera sobre lo ocurrido en la cena de Omar en 'Ven a cenar conmigo'.

"Todo esto ha sido motivado y promovido por la productora", aseguró la invitada, antes de declarar que se arrepentía de, supuestamente, haberles hecho caso y haber preguntado sobre el Islam como le habrían indicado. Incluso Gutiérrez recordó como Montes había asegurado que "el Islam es una religión de paz", algo que calificó de "enorme ofensa contra el colectivo al que yo pertenezco, que es el de los cristianos, que está siendo masacrado en todo el mundo por gente de esa religión 'de paz'". Unas palabras que provocaron que Prat se llevara las manos a la cara en señal de hastío e incredulidad. "Si él se ha sentido ofendido, yo también. Y demasiado respetuosamente le respondí", aseguró Pilar, antes de protagonizar el encontronazo con el presentador.