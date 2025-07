Por Almudena M. Lizana |

La noticia del salto de Joaquín Prat a las tardes de Telecinco llegaba el 30 de julio de 2025. Al día siguiente,al terminar la mesa de actualidad de ' Vamos a ver ', dedicando unas bonitas palabras a sus compañeros.

"Este es mi último programa en las mañanas porque esta cadena me ha encargado la tarea, la ilusionante tarea, de presentar la tardes a partir del próximo mes de septiembre y por eso, aunque luego me despediré de ustedes, me gustaría agradecer a mis compañeros de la mesa de actualidad que me hayan aguantado", empezaba diciendo el presentador.

Patricia Pardo pasa a ser la presentadora titular de 'Vamos a ver'

"Porque soy jodido de aguantar... Que me hayan ayudado, que me hayan querido, que me hayan arropado. No me quería ir sin despedirme de todos y cada uno de los colaboradores. Patricia Pardo, que a partir de septiembre será la presentadora, ya era hora, de 'Vamos a ver'. Sois fantásticos, gente bonita y os deseo lo mejor", añadía Prat, lanzando un dardo a la cadena por tardar en poner a Pardo como titular del formato.

"Seguiremos queriéndote y arropándote todas las tardes", respondía Pardo, agradeciendo el capote que le acababa de echar su compañero. "Si tú eres trabajador de una empresa y la empresa te manda y te ponen un reto así de ilusionante delante, pues tienes que decir: 'Amén, encantado'", continuaba Joaquín Prat, antes de pasar a la sección de corazón, donde también dedicaría unas palabras hacia sus acompañantes de sofá.

Alfonso Egea, Joaquín Prat y Patricia Pardo en 'Vamos a ver'

Su nuevo formato

El programa que va a capitanear Joaquín Prat en las nuevas tardes de Telecinco llega a partir de septiembre, con la nueva temporada televisiva. Una de las claves del formato es que estará producido por Unicorn Content y contará con tres mesas distintas: una informativa, una analítica y otra dedicada a la opinión, abordando así la actualidad política, los sucesos y, también, el corazón.