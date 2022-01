Desde que se confirmara la relación entre Antonio David Flores y Marta Riesco hace unos días, la reportera dejó claro que quería acallar todos los rumores, además de pedir que se la tratara como una periodista y no como un personaje público. Sin embargo, por las palabras de Joaquín Prat en 'El programa de Ana Rosa', ella es la primera en hablar de su relación por los pasillos de Mediaset y esto ha hecho que el presentador, indignado, le dedique unas palabras.

Joaquín Prat da un tirón de orejas a Marta Riesco en 'El programa de Ana Rosa'

"Yo de esta historia no sabía nada, ni voy preguntando a la gente ni a los compañeros [...] sobre su vida privada", comentaba Prat con relación al nuevo noviazgo de su compañera. Sin embargo, el periodista ha lamentado que haya "algún protagonista que no cuenta todo delante de las cámaras, pero sí hablan por los pasillos" de Mediaset. "A ese protagonista le recomiendo que deje de hablar del tema si verdaderamente quiere que se corra un tupido velo sobre esta circunstancia", exponía el presentador.

El periodista no se ha mordido la lengua y no ha dudado en dirigirse a su compañera con un claro consejo: "Marta, es mejor que lo cuentes todo a que lo cuentes por los pasillos porque algunos no queremos saber estas cosas y no las contamos, pero hay otros que sí las cuentan y entonces la bola se va haciendo cada vez más grande", sentenciaba el compañero de Ana Rosa Quintana con el rostro serio.

La advertencia de Joaquín Prat

Joaquín Prat se ha mostrado indignado porque, por un lado, la periodista pidiera tratar el tema con discreción y que, por otro, los rumores sobre su noviazgo no pararan de crecer por los pasillos del edificio. "¿A qué jugamos?", preguntaba el periodista visiblemente cabreado. "¿A no hacer la bola más grande o a que cada vez se haga más grande? Es para situarme yo y saber qué es lo que puedo y no puedo contar", concluía mirando a cámara.