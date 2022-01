La prensa del corazón ha vivido un auténtico golpe de efecto con el inicio de la convivencia entre Antonio David Flores y Marta Riesco. Tras la emisión de un comunicado por parte del malagueño, la reacción más esperada era la de su primogénita: Rocío Flores. Pese a sus intentos por contenerse desde el sofá de 'El programa de Ana Rosa', terminó llorando mientras se podía intuir que estaba completamente rota.

Rocío Flores, llorando en 'El programa de Ana Rosa'

Al término del tramo de actualidad del formato de Unicorn Content, Joaquín Prat comenzó hablando de la noticia que está en boca de todos. Inmediatamente después, la realización enfocaba a una Rocío Flores que se mostraba contenida, comenzando a expresar su opinión: "Respeto lo que cada persona quiera hacer con su vida", sentenció.

Asimismo, vio conveniente desmentir los rumores que venían escuchándose: "Yo no tengo absolutamente nada que ver con esto. [...] No sabía nada", aseguró, tratando de poner distancia entre el vínculo de su padre y su día a día con Olga Moreno. Segundos después, Rocío confirmó algo que pilló por sorpresa a los colaboradores: "Se ha intentado en varias ocasiones hablar conmigo", afirmó, refiriéndose a que su padre quiso contarle la historia que estaba iniciando con la reportera.

Como mecanismo de defensa, la exconcursante de 'Supervivientes 2020' decidió que no se le mencionase el tema bajo ningún concepto. Además, y según su opinión, otra de las razones por las que no quiso escuchar a Antonio David tendría que ver con su deseo de que se produjese una hipotética reconciliación. Curiosamente, prefirió apartarse de esa historia, aunque entró en una pequeña contradicción cuando aseguró que "no sospechaba" de ese posible idilio: "Había comportamientos extraños, no sé, cosas raras", confirmó.

La hija de Rocío Carrasco se atrevió a dar un paso al frente para contar que se había producido una reunión en el núcleo familiar Flores - Moreno: "Llevo mucho tiempo escuchando muchas cosas", expuso con el tono de voz entrecortado y un tanto ahogado por el inminente llanto. Sin embargo, lo único que pidió es que "se lleven lo mejor posible", en clara referencia al bienestar de sus hermanos. Finalmente, no tuvo más remedio que claudicar ante la realidad: "Las cosas no estaban bien desde hace mucho tiempo".

Rocío Flores, en 'El programa de AR'

Olga Moreno entra emocionada por teléfono

Pese a retirarse de la primera línea mediática, Olga Moreno tuvo la consideración de entrar en directo a través de una llamada telefónica, pese a estar "sobrellevando" la situación: "Solo quiero entrar para decirle a Rocío que no se preocupe, que todo va a estar bien", sentenció con la voz entrecortada. Instantes después, defendió a capa y espada a la hija de Carrasco: "Han machacado públicamente a Rocío y no se lo merece", continuó.

La andaluza prosiguió hablando, teléfono en mano: "Os lo digo de verdad, nunca he mentido, nunca he engañado. [...] Esa niña no se merece lo que le están haciendo", confirmó minutos antes de asegurar que solo "mira por su familia". Por otro lado, cerró filas en torno a la influencer, reiterando que ella "no sabía nada" sobre la ruptura del matrimonio.

Curiosamente, fueron las palabras de Olga a través del teléfono lo que provocaron que Rocío Flores se rompiese como pocas veces antes había ocurrido en la pequeña pantallas. Podríamos hablar de dos precedentes: la comunicación de la situación sanitaria en España cuando se encontraba en Honduras y el momento en el que el propio Antonio David Flores comunicó la separación.