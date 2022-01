Mañana agitada en los pasillos de Telecinco, viendo los pasos de dos de las protagonistas del último bambazo de la prensa del corazón. Marta Riesco tomó la decisión de dar la cara en los medios de comunicación tras el inicio de su convivencia de pareja junto con Antonio David Flores. La periodista se negó a contestar a una importante batería de preguntas, llegando a hacer una declaración de intenciones: "No voy a cruzar esta línea".

Marta Riesco, en 'El programa de Ana Rosa'

Tras una durísima intervención de Rocío Flores desde el sofá de "El club social" mostrándose rota por completo, llegó el turno de Marta Riesco. "Respeto el dolor de todas las partes aunque yo no tengo nada que ver en eso. [...] No me siento responsable", sentenció mientras dirigía momentáneamente su mirada al suelo y aludiendo indirectamente a Olga Moreno.

Instantes después, prosiguió con la exposición de sus motivos, revelando que estaba presente en plató "de forma excepcional" porque no quiere ser un "personaje público". Para justificar el comienzo de la relación, utilizó el siguiente argumento: "A veces, el corazón no manda. Si hubiese pensado en todas las consecuencias [...] no habría llegado hasta aquí", declaraciones que dejaron del todo extrañado a Joaquín Prat.

Antes de agradecer a sus compañeros el trato que le estaban dando al asunto, hizo toda una declaración de intenciones: "No quiero tener miedo a absolutamente nada", comunicó con firme tono de voz. "Soy una mujer que, ahora mismo, quiero me defina mi trabajo, no con quien estoy. [...] Sé que es complicado , sobre todo, si estás empezando una relación con Antonio David Flores", le dijo a Joaquín Prat. Segundos después, se dirigió a los espectadores y a sus propios compañeros.

"Os pido por favor que me dejéis intentarlo, quiero seguir levantándome a las cinco de la mañana; no quiero ir a un reality, no quiero conceder ninguna entrevista de nada sobre mi vida privada... Nunca lo he hecho y nunca lo voy a hacer", sentenció. Palabras que, de no ser ciertas, le podrían traer muchas discusiones en el futuro: "Jamás, nunca he comercializado con mi vida privada", reiteró ante las críticas de ciertos colaboradores de la cadena, así como de buena parte de la opinión pública.

Está completamente "enamorada"

Una vez finalizó con su alegato, el presentador titular quiso preguntar cómo se encontraba sentimentalmente: "Estoy bien, estoy feliz", comenzó aseverando. Ante esa respuesta, la siguiente pregunta era evidente: "¿Estás enamorada?", cuestionó Prat. "Si te tengo que decir la verdad, sí que lo estoy y ya no voy a contar nada más", aseveró con un tono de voz de lo más firme. A continuación, la periodista no abandonó el plató, pero declinó pronunciarse ante otros asuntos.