Joaquín Prat seguirá en 'El programa de Ana Rosa' y lo compaginará con 'Cuatro al día'

Está claro quey es que desde que aterrizase en el grupo de comunicación, este no ha dejado de afrontar nuevos retos., el magacín diario que Unicorn Content produce para Cuatro y que hasta ahora ha contado con la periodista Carme Chaparro al frente del mismo. La catalana ahora se incorpora a 'Mujeres al poder' de Telecinco y por eso ha cedido su puesto en el espacio diario a Prat, que pese a ello, tal y como se había anunciado.

Joaquín Prat y Ana Rosa Quintana

Pese a que la previsión inicial era que Joaquín Prat abandonase 'El programa de Ana Rosa', finalmente no sucederá así. Tal y como avanza el periodista Rocco Steinhäuser y ha podido confirmar FormulaTV, este seguirá formando parte del magacín matinal de Telecinco ya que seguirá siendo el principal apoyo de Ana Rosa Quintana en la mesa de corazón. De esta forma, Prat no formará parte de la sección de actualidad y sucesos como ha sucedido hasta ahora ya que era el copresentador de todas las secciones, pero sí estará presente en el último tramo del programa en el que el corazón y los realitys son protagonistas. De esta forma, no se desvinculará del espacio y seguirá siendo un rostro estrechamente relacionado con el programa y con Telecinco.