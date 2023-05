Jonan Wiergo decide permanecer en 'Supervivientes 2023' tras estar al borde del abandono

Por Beatriz Prieto |

'Supervivientes 2023' adelantó la tarde del jueves 25 de mayo la intención de Jonan Wiergo de abandonar el reality, uno de los asuntos que se trató durante la gala de esa misma noche, con Carlos Sobera al frente. No obstante, aunque el influencer se había mostrado bastante seguro de su decisión, bastó una llamada de sus amigos y un tiempo de reflexión para que Wiergo se animara a seguir adelante con la experiencia, para alegría, especialmente, de sus compañeras Alma Bollo y Adara Molinero.

Jonan rompe a llorar al oír la voz de sus amigos en 'Supervivientes'

Al comienzo de la cita, Sobera confirmó que la situación había llegado a tal punto que, dado que "parece que ha tomado la decisión de abandonar y que no va a haber vuelta atrás". El presentador conectó con el concursante tiempo después, para saber cómo se encontraba: "Mal., pero me siento mal por mi hermana, por Lucas y toda la gente que me ha apoyado. No puedo más,".

"Creo que ha sido un cumulo de mil situaciones, semana tras semana que me he planteado irme. He luchado todo lo que he podido y me tengo que priorizar a mí, a mi salud mental", confesó Wiergo, al hablar de la posible causa de su notable bajón, a pesar de que sus compañeros "me han ayudado una barbaridad". "Me han mantenido firme y me han ayudado cada día. Adara y Alma me han visto llorar muchas noches", admitió el influencer, a quien Sobera recordó que "queda muy poquito para acabar". "Has hecho lo más complicado, aguantar trece semanas", añadía el vasco, para después subrayar que "marcharte ahora creo que te va a suponer mayor frustración con el tiempo, que la felicidad que sientes ahora".

"¡Mucha fuerza para lo que queda!"

"Si me quedo, no soy feliz. Y necesito volver a sonreír, a vivir. Lo siento, de verdad", manifestó Wiergo, momento en el que el programa dio paso a Luc Loren, Dulceida y Paula Gonu, amigos del influencer, quienes le instaron a no abandonar. "Quiero que sepas que nuestro respeto hace ya mucho que te lo has ganado", manifestó Sobera, una vez se terminó llamada. "Entiendo que es el último empujón. Después de hablar con ellos, me dan ganas de volver a la playa, pero...", dejó caer Wiergo. Por esa razón, el presentador le recomendó que se tomara un tiempo mientras acudía a palapa, fuera cual fuese su decisión, y allí se reunió con sus compañeros.

"Lo primero, agradecer la llamada. Los amigos que tengo y cómo me quieren... mil gracias a ti también", dedicó el influencer, hacia Sobera, para después manifestar que "me ha dolido mucho escuchar cómo lloraban Alma y Adara cuando me fui". "Tengo una mente muy fuerte, a pesar de que me esté rayando ahora mismo, y nunca he dejado a unas amigas llorar, así que quiero dormir con vosotras", comunicó el concursante. "No sabes lo que nos alegramos de que te quedes. ¡Mucha fuerza para lo que queda, que es poquito!", deseó Sobera.