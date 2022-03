Con motivo del estreno de un nuevo programa de 'Lo de Évole' la noche del domingo 27 de febrero, 'La Roca' contó con la intervención de Jordi Évole en su recta final ese mismo día, para hablar de su entrevista con Gervasio Deferr. Una ocasión en la que, además, estuvo presente el conflicto entre Rusia y Ucrania y, sobre todo, la figura de Putin, a quien Évole y su equipo trataron de entrevistar años atrás.

Jordi Évole habla con Nuria Roca sobre Putin en 'La Roca'

Al comienzo de la conversación, Nuria Roca quiso saber cómo estaba viviendo el presentador la tensa situación. "Yo no hago información del día a día, así que lo veo como espectador, lector u oyente. Admiro mucho a los que sois capaces de poneros ante una cámara durante cuatro o cinco horas y teniendo el contenido que tenéis. Creo que no sabría hacerlo", confesó Évole, tras lo cual añadió que "como espectador, lo vivo con mucha preocupación" y apuntó que lo ocurrido "nos tendría que hacer reflexionar", puesto que "hasta hace cuatro días, parecía que en nuestro país lo más importante que pasaba era una guerra interna de un partido político".

"Y, de golpe y porrazo, estalla algo como la invasión de Rusia a Ucrania y todo lo demás queda muy en segundo plano", manifestó el catalán, antes de hablar de su programa. Tras adelantar detalles de la entrega que se emitía esa noche, Roca dejó caer "lo que daríamos también por verte sentado cara a cara con Putin". "Ahora eso costaría un poquito de conseguir. Pero, sí, en algún momento... de hecho, tuvimos un intercambio de cartas hace tiempo porque los presidentes contestan a veces cuando pides una entrevista y tuvimos una respuesta del Kremlin, no suya", desveló entonces Évole, para sorpresa de su compañera.

"¿Hasta qué punto tienes esa legitimidad?"

"¿En serio? ¿Es humano?", planteó la presentadora, perpleja. "Él no sé si lo es. Alguien de su equipo, por lo menos, tuvo la delicadeza de contestarnos a la carta. Pero vamos, ya está", contestó el aludido, tras lo cual respondió a la curiosidad de Roca sobre el contenido de dicha carta. "Era muy protocolaria: habían recibido nuestra petición y no era posible, aunque más adelante, si cuadraba, pues se haría", confesó Évole, quien aprovechó para lanzar una crítica al presidente ruso. "No sé, es que a mí ponerme en la piel de señores que toman decisiones que saben que pueden costar tantas vidas, no solo a sus hipotéticos enemigos, sino a sus propios ciudadanos... ¿hasta qué punto tienes esa legitimidad, por mucho poder que te haya dado el pueblo? Es algo que me cuesta mucho entender", reconoció el presentador. "Totalmente, a veces cuesta tanto entender tantas cosas y, en este caso, es la sinrazón absoluta", coincidió Roca.