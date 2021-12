Jordi Évole se sinceró con Alberto Chicote, mostrando su lado más personal, abriéndose y recordando un doloroso momento del pasado. El presentador confesó que le había marcado la muerte de Pau Donés, a quien entrevistó semanas antes de morir. Dicho encuentro provocó grandes dudas al periodista, tal y como él mismo aseguró.

Jordi Évole y Chicote, en 'Fuera del mapa'

La entrevista protagonizada por el cantante de Jarabe de Palo se enmarcó dentro del documental 'Eso que tú me das', un especial muy emotivo en el que compartió sus últimas palabras y reflexiones. Sin embargo, la idea de que el compositor apareciera en imagen durante el peor momento de su vida torturó a Évole, quien dudó sobre la grabación: "Sabía perfectamente que (su muerte) era lo que iba a pasar, me hundió mucho, me hizo dudar mucho de si lo que habíamos hecho estaba bien. Para mí había una contradicción ahí en si de alguna manera, a pesar de que era Pau el que nos lo había pedido, estábamos aprovechando un momento muy duro de su vida para hacer un documental".

El comunicador, en su paso por 'Fuera del mapa', señaló que aquella situación llegó a martirizarlo, debido a que no podía dejar de pensar en ello. Tras la grabación y la edición de la entrevista, el presentador de 'Salvados' seguía dandole vueltas a la cabeza y no se tranquilizó hasta escuchar la opinión de sus amigos: "Fue a partir de que lo montamos y empecé a enseñárselo a amigos y amigas que me dijeron que no, que ahí no había nada malo, al contrario, sino que había una lección de vida muy potente".

Jordi Évole sufre un ataque de cataplexia

El periodista aprovechó uno de los momentos del programa para gastarle una broma a Alberto Chicote. Évole se montó en una bicicar y comenzó a pedalear rápidamente con la intención de que el cocinero se subiera en marcha. Sin embargo, la divertida escena le provocó un ataque de cataplexia debido a la risa.