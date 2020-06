Jordi González reaparece y aclara su situación actual en Telecinco

El presentador de televisión Jordi González ha estado en el ojo del huracán en las últimas semanas y es que no han sido pocos los rumores que apuntaban a una presunta mala relación con Mediaset España. Las alarmas respecto a este asunto asaltaron junto tras el final de 'Supervivientes: Conexión Honduras' el pasado 24 de mayo, Telecinco anunció que una semana después se iba a emitir un nuevo debate dominical especial que no iba a presentar Jordi González. El grupo de comunicación decidió que fuese la periodista Sonsoles Ónega la conductora del formato en el que bajo el nombre de 'A propósito de Supervivientes' se analizó todo lo que había pasado en Honduras en los últimos tres meses con colaboradores de los diferentes magacines de la cadena.

Jordi González en 'Supervivientes'

¿Por qué no se contó con Jordi González para presentar este debate si había conducido todos los que se habían emitido de la edición hasta el momento? Mientras que algunos apuntaron que la intención es que Ónega tuviese un primer "ensayo general" antes de su estreno como presentadora de las galas dominicales de 'La casa fuerte', pero otros afirmaban que podría existir una mala sintonía entre el presentador de la cadena y que incluso se podría haber producido el fin de la relación contractual entre ambas partes. Un rumor que siguió creciendo después de que el catalán decidiese desaparecer sin dejar rastro de Instagram y Twitter, redes en las que habitualmente es muy activo.

La verdad es que estoy muy bien, soy muy afortunado, y que por más que haya quien se empeñe en perturbar la relación, mi vinculación a @Telecinco es estupenda y va para largo.

Y he apagado mi IG porque sí. — Jordi González (@jordiGlez) June 11, 2020

La contundente respuesta de González

Pues bien, semanas después de esa despedida temporal de González en redes, este ha reaparecido para aclarar directamente que no existe ninguna mala sintonía entre ambas partes, pese a lo comentado en medios de comunicación. "La verdad es que estoy muy bien, soy muy afortunado, y que por más que haya quien se empeñe en perturbar la relación, mi vinculación a Telecinco es estupenda y va para largo. Y he apagado mi Instagram porque sí", ha tuiteado el presentador. De esta forma, el conductor de los debates de algunos realitys de Mediaset ha dejado claro que por ahora sí le seguiremos viendo en la cadena en la que ya lleva varias décadas trabajando; en definitiva, un intento de acallar los rumores que inundan las redes sociales en las últimas semanas.

Pero no es la primera vez que González habla del asunto y es que el periodista también habló con Yotele semanas atrás para dejar claro lo que había sucedido, desmintiendo cualquier tipo de "veto" por parte de la dirección de Mediaset España. "No ha pasado nada, simplemente he tenido sobredosis de información durante estos más de 100 días de reality y me apetece desconectar. Para ello, necesito desvincularme de las redes de manera temporal durante mis vacaciones. En septiembre, con la vuelta al trabajo, volveré a conectarme", comentó en su día, dejando claro que en septiembre iba a reincorporarse al trabajo en Telecinco.