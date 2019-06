Jordi Sánchez tranquiliza a los fans de 'La que se avecina' negando que abandone la serie

Los seguidores de 'La que se avecina' se quedaron en shock al descubrir que en el capítulo emitido el miércoles 5 de junio, Antonio Recio se quedaba en coma después de que le atropellara un camión. Esto provocó que en el séptimo capítulo de la temporada apenas apareciese el personaje, algo que no pasó desapercibido por los fans que quisieron mostrar su descontento y su confusión acerca de qué ocurrirá con el personaje a partir de ahora.

Jordi Sánchez es Antonio Recio en 'La que se avecina'

Al ver el aluvión de críticas en Twitter, Alberto Caballero quiso explicar que "cuando algún personaje desaparece o le mandamos a algún sitio suele ser porque no podemos grabar con él". En este caso, se debía a que el actor Jordi Sánchez se encontraba grabando una película y le fue imposible compaginar durante un tiempo ambos proyectos. Aun así, el cocreador de la serie mantuvo la esperanza de que el personaje volvería prometiendo lo siguiente: "Veréis la solución que le damos en los siguientes capítulos".

Pero parece que esta explicación no ha sido suficiente y el último en hablar al respecto al sido el propio Jordi Sánchez, que ha elegido Twitter para dar un mensaje de tranquilidad a "mis queridos amigos". "No voy a marcharme de 'La que se avecina'. Sería como irse en lo mejor de la fiesta. Montepinar y sus alrededores me hacen muy feliz", ha expuesto acompañado de una foto junto a Nacho Guerreros y José Luis Gil.

Antonio Recio seguirá en Montepinar

Los fans más astutos no habrán llegado a preocuparse en ningún momento si recuerdan que ya pudimos ver al actor que encarna a Antonio Recio estudiando los guiones de la 12ª temporada. De hecho, el mismo miércoles 5 de junio en el que se emitió el capítulo del coma, Sánchez publicó un video anunciando que acababa el rodaje de la primera parte de la temporada 12. Por tanto, caso resuelto. Solo falta descubrir cuántos capítulos continuará en ese estado.