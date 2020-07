Jorge Javier Vázquez visita a María Teresa Campos y recuerda cómo su padre descubrió que era gay

Jorge Javier Vázquez ha sido el último invitado en el canal de Youtube de María Teresa Campos. Una charla que el presentador ha aprovechado para recordar su época más polémica y amarga, cuando "cerraba los bares para ver si encontraba a alguien". Además, ha contado la anécdota que un día le descubrió su madre sobre el momento en que su padre, fallecido a los 59 años, supo era gay.

Jorge Javier Vázquez y María Teresa Campos

"Durante muchos años de mi vida he estado buscando novio y he metido la pata hasta el fondo, con auténticos orcos y gente terrible con tal de no quedarme solo", reconoce el conductor de 'Sálvame'. "Si no ligaba, volvía a casa hecho polvo", ha apuntado sobre una época que ya considera agua pasada y de la que María Teresa le recordó aquella famosa foto durmiendo en el sofá de una discoteca. "La ha visto media España", ha bromeado él restándole importancia.

La matriarca de las Campos quiso saber si a su invitado le hubiera gustado que su padre, que falleció víctima de un tumor cerebral, lo hubiera visto triunfar en el mundo de la televisión. "Creo que era el antihijo para él, lo que él siempre había soñado, pues yo era lo contrario", ha definido Jorge Javier. "Para él hubiese sido muy complicado mi popularidad, con la clase de programas que hago, porque era lo contrario a mí: un hombre callado, diría incluso que triste".

La carta de un chico

Para terminar, ha confesado que nunca habló abiertamente sobre su homosexualidad con su padre. "No se lo dije nunca. Me enteré de que lo sabía en una entrevista que di con mi madre para un programa de televisión en TV3, 'El convidat'. Albert Om me preguntó: '¿Entonces tu padre no lo sabía?' Y salta con toda la tranquilidad mi madre: 'ah, no, mi marido lo sabía...'", ha recordado Jorge Javier, rescatando las palabras de su madre: "Una vez, como eras tan descuidado, un chico te escribió una carta y la dejaste por allí tu padre la leyó". A partir de entonces, ha explicado, "llegó una época en que dejó de preguntarme si me casaba y tenía hijos".