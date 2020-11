Jorge Javier estrena 'La casa fuerte 2' con un sorprendente cambio de look: "Me has desmontado"

La noche del jueves 5 de noviembre, Telecinco emitió la gala inaugural de la segunda edición de 'La casa fuerte', con Jorge Javier Vázquez al frente. Un reality que vuelve a la parrilla de la principal cadena de Mediaset apenas unos meses después de que concluyera la primera edición, con un estreno en el que el catalán se presentó con un sorprendente cambio de look: con el pelo teñido de color azul turquesa.

Jorge Javier en la primera gala de 'La casa fuerte 2'

El catalán estrenaba así la nueva temporada del reality, de otoño-invierno, antes de dar a conocer más a fondo a los catorce concursantes, seis de ellos llegados de forma individual antes de formar pareja con alguno de sus compañeros. Además, Lara Álvarez fue la encargada de mostrar las instalaciones en un rápido recorrido que concluyó en el complejo con piscina donde los participantes se someterán a las distintas pruebas, además de que se reunirán para ver imágenes de su convivencia.

"Tú desmontas a Séneca en tu obra de teatro, a mí me has desmontado hoy con ese look de pelo azul y ¿quién crees que te va a desmontar a ti en este concurso?", planteó Álvarez, con humor. "Lo tengo muy complicado, porque tengo que elegir el ayer, hoy y siempre que son Sonia y Mari Cielo, las estrellas de toda la vida, como las nuevas, las que llegan pisando fuerte como Samira Jalil. Entonces no lo sé. Y luego está Mahi, que no tendría que decirlo, pero es mi favorita", confesó Jorge Javier.

Una edición más espectacular

La presente edición arrancó así como sucesora de un debut previo del reality que fue "atropellada, casi improvisada", tal y como explicó Manuel Villanueva, Director General de Contenidos, en una rueda de prensa previa. En la cita, Villanueva prometió una temporada con "más espectacularidad" y un "nuevo Jardín Secreto" donde se realizan las pruebas en directo. Además, la nueva edición incorpora una gran jaima en la que vivirán los Acampados de forma precaria, frente a los lujos de los Residentes, al igual que contará con una nueva mecánica con secretos y "cosas muy locas y divertidas", tal y como adelantó Lara.