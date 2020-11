'La casa fuerte 2' promete "más espectacularidad" y "secretos" en una gélida edición

Telecinco estrena la segunda edición de 'La casa fuerte' este jueves 5 de noviembre a las 22:00 horas. La cadena vuelve así a "la vida en directo" tras el éxito de 'La isla de las tentaciones' y recupera un trío de presentadores que le ha dado muchas alegrías en el pasado, el formado por Jorge Javier Vázquez, Sandra Barneda y Lara Álvarez. Nuevos famosos llegan dispuestos a concursar en pareja y someterse a las pruebas con el fin de gozar de los lujos en la convivencia y terminar haciéndose con la codiciada caja fuerte.

Mediaset España ha celebrado este miércoles una rueda de prensa online a la que ha acudido FormulaTV. En ella, los presentadores y Manuel Villanueva, Director General de Contenidos, han adelantado las novedades de 'La casa fuerte 2', que en esta ocasión se enfrenta al frío de la sierra madrileña. "Se nos había quedado una espinita con 'La casa fuerte' (...) la primera edición fue atropellada, casi improvisada" ha admitido Villanueva, señalando que en Mediaset les gustaba "el germen" de un formato que nació en un momento complicado y por eso se decidieron a recuperarlo. No obstante, aunque "Sonsoles Ónega se sintió a gusto", han decidido no contar con ella por el "gran compromiso" que requiere 'Ya es mediodía' a diario.

Jorge Javier Vázquez, presentador de 'La casa fuerte 2'

Villanueva ha prometido "más espectacularidad" en esta segunda edición y un "nuevo Jardín Secreto" para las pruebas en directo que determinen el estatus de las parejas participantes. La villa incorpora una gran jaima en la que vivirán los Acampados de forma precaria frente a los lujos de los Residentes. Lara Álvarez ha añadido que se desarrollará una nueva mecánica con secretos y "cosas muy locas y divertidas". "En el estreno habrá cuatro parejas y seis solteros que se enfrentarán a un juego para ver cómo compiten en pareja", ha agregado la presentadora.

Jorge Javier Vázquez ha adelantado que los concursantes comenzaron el martes 3 de noviembre una preconvivencia en la que "Isa Pantoja y Asraf Beno han tenido su primera discusión". "No hay nada que me guste más que un reality delirante", ha confesado el presentador, que compatibilizará su labor con 'Sálvame'. Asimismo, ha prometido que la hija de Isabel Pantoja se enterará en la gala de estreno de que su hermano ha concedido una entrevista hablando mal de su madre. "Lo hacemos por su bien, creemos que es nuestro deber", ha ironizado con humor.

Sandra Barneda, por su parte, ha confesado tener "muchas ganas" de volver a coincidir con sus dos compañeros y ha asegurado que en esta segunda edición "todo se refuerza, tanto en pruebas como en contenidos". Esta es la razón que les ha llevado a incorporar un debate que también incluirá juegos que afectarán a la convivencia. Lara Álvarez promete rescatar ideas de 'Supervivientes' como El Puente de las Emociones, aunque garantiza que las pruebas de 'La casa fuerte 2' serán muy diferentes a las que se llevan a cabo en Honduras. "El elemento invernal tendrá una gran importancia pero también el calor", ha dejado caer.

Tres emisiones semanales

El reality seguirá el espíritu transversal de Mediaset España y se emitirá en Telecinco, Cuatro y Mitele Plus con tres entregas a la semana. Jorge Javier se encargará de las galas de los jueves y domingos en Telecinco; mientras que Sandra Barneda presentará el debate de los martes, que empezará en Mitele Plus a las 21:30, pasará a Telecinco a las 22:00 y, finalmente, saltará a Cuatro a las 23:00 horas. Lara Álvarez les acompañará desde la villa y, además, presentará los resúmenes en Mitele Plus de lunes a viernes a las 18:00 horas. Esta última conducirá, además, 'La casa fuerte: última hora' los lunes, miércoles y viernes a las 21:00 horas en la plataforma de pago de Mediaset.

El reality "terminará a pie de la Navidad, que es un momento de parón y de descanso de cara a la nueva oferta a principios de año", ha indicado el Director de Contenidos. También ha señalado que su emisión "o la de algún otro reality" estaba prevista en este periodo desde el principio dado que "en ningún caso 'La isla de las tentaciones 2' habría llegado a final de año", ni siquiera aunque se hubiesen emitido más entregas de las pactadas en un principio con Cuarzo Producciones. Por otro lado, Villanueva ha confirmado que "'Gran Hermano' volverá el año que viene".

Los concursantes de 'La casa fuerte 2'

Hasta el momento, el programa de Bulldog TV ha anunciado ya a las parejas formadas por Isa Pantoja y Asraf Beno, Sonia Monroy y JD, Mahi Masegosa y Rafa Moya, y Tom Brusse y Sandra Pica. También ha confirmado la participación de Antonio Pavón, Albert Álvarez, Mari Cielo Pajares, Cristini Couto y Samira Jalil, aunque sin especificar con quién formarán tándem en el reality. Son un total de 13 nombres entre los que falta uno que se anuncia este miércoles por la noche en Telecinco.

"Como espectador me gusta ver a gente que conozco", ha valorado Jorge Javier Vázquez, que cree que "el público tiene ya menos paciencia para encariñarse con anónimos" y que la presencia de famosos con tramas abiertas permite que los contenidos se desarrollen más rápido. "El mundo de los anónimos me cuesta en un reality, a no ser que sean realities tan especiales como 'La isla de las tentaciones'", ha confesado el presentador, reconociendo además que "el componente de popularidad ya tampoco tiene que ser tan alto".

Por otro lado, ha puesto en valor perfiles como los de Leticia Sabater, Yola Berrocal, Sonia Monroy o Mari Cielo Pajares. "Las personas que llevan muchísimo tiempo en este negocio aportan un punto de disciplina que es muy importante a la hora de trabajar. Los nuevos actúan a base de impulsos pero las otras son los cerebros de la edición, y dejar el cerebro en manos de Leticia, Sonia Monroy o Mari Cielo Pajares puede significar de todo", ha bromeado.