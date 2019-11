Jorge Javier comunica la decisión de Hugo Sierra con respecto a Adara en 'GH VIP 7': "Da por rota su relación"

La noche del jueves 7 de noviembre, Telecinco emitió la Gala 10 de 'GH VIP 7', que arrancó con una clara y sorprendente declaración de Jorge Javier Vázquez sobre Hugo Martín, pareja de Adara Molinero, en la que el presentador comunicó la decisión del ganador de 'GH Revolution' de poner fin a dicha relación. Algo que habría llegado a raíz de las últimas horas entre la concursante y Gianmarco Onestini dentro de la casa de Guadalix de la Sierra, cuya relación no ha dejado de estrecharse en las últimas semanas.

Jorge Javier comunica la decisión de Huego Martín en la Gala 10 de 'GH VIP 7'

"Echamos de menos a Hugo", declaró el presentador al comenzar la gala, donde la pareja de Adara estaba ausente, antes de comunicar la decisión que Martín habría tomado con respecto a su relación con la concursante. "Da por rota su relación con Adara, después de los últimos acontecimientos", anunció Jorge Javier, antes de señalar que era una noticia que había dado incluso antes de ver las últimas imágenes protagonizadas por su pareja y el italiano.

"Primera noticia que tengo, porque no he visto la televisión", confesó Elena, la madre de Adara, presente en plató como su defensora. "Creo que es normal, pero pienso que tienen que tener una conversación. Nunca se sabe. A lo mejor, las cosas tienen que terminar para empezar de una forma más bonita", añadió la madre de la concursante, antes de señalar que era una situación "muy difícil".

"No te hagas ilusiones"

"No te hagas ilusiones", le recomendó entonces el presentador a Elena. "Intento apostar por lo de fuera porque está mi nieto, porque es muy difícil para los niños vivir con unos padres separados", confesó la defensora de Adara. "Eso está perdido ya", añadió Elena, antes de señalar que la situación era "muy intensa". "No juzgo a nadie y menos aún, a mi hija", declaró la madre de la concursante, cuando Jorge Javier apuntó a dicha posibilidad. "Solo hay una clase de personas que pueden estar en contra: aquellas que nunca han sentido algo así", opinó el presentador, que describió la relación entre Adara y Gianmarco estaban en "un huracán emocional". "Contra él, no puedes hacer nada", concluyó Jorge Javier, quien apostó porque, de acabar juntos, la pareja iba "a durar mucho tiempo"