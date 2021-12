La polémica entrevista de Pepe Navarro en 'Sábado deluxe', en la que aseguró que podía demostrar que no era el padre del primogénito de Ivonne Reyes, parece que no sentó nada bien a la venezolana. La presentadora evitó descaradamente a la prensa, promocionando uno de sus eventos, lo que provocó el enfado de Jorge Javier Vázquez, quien cargó contra ella en pleno directo.

Jorge Javier Vázquez e Ivonne Reyes

El conductor de 'Sálvame' comenzó a hablar de la actitud de Reyes tras la aparición pública de Navarro: "Me puso de los nervios", comentó Vázquez. De esta manera, quiso dejar claro que no le había sentado nada bien la callada por respuesta que hizo a los periodistas: "Si tienes a la prensa a las puertas de la peluquería, tiene ella el culo pelado para enfrentarse a la prensa y no estar vendiendo su conferencia", afirmó el catalán.

El comunicador mostró su sorpresa por las declaraciones de Reyes en las que solo mencionaba su proyecto profesional, queriendo no aludir en ningún momento a la intervención de Navarro en el espacio nocturno de La Fábrica de la Tele. Minutos después, la acusó de no enfrentarse a la polémica y quiso recordar cuando la venezolana retaba a Navarro desde su programa: "Ella decía: 'Si tienes huevos, siéntate en un plató', y ahora que se sienta, no le hace gracia. Hombre, eso no es así", explicó Vázquez.

Muy desafortunada con la prensa

El programa de Mediaset recogió en un reportaje cómo se comportó Reyes con los periodistas durante el estreno de su conferencia en la que ejercía de coach: "Estoy muy bien, muy contenta", aseguró la presentadora, quien sí invitó a los medios al evento delante de las cámaras. Sin embargo, el equipo de investigación del programa demostró que se tuvieron que quedar en la calle e, incluso, un miembro del equipo pagó una entrada para acceder y no pudo ver el show de Reyes por problemas de aforo. ¿Se atreverá finalmente a dar la cara y ofrecer su versión sobre la entrevista de Pepe Navarro?